गोल्ड दिखाकर बोले ट्रंप – “अब तक का सबसे बेहतरीन ओवल ऑफिस”

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इस साल व्हाइट हाउस (White House) में कामकाज संभालने के साथ ही ओवल ऑफिस (Oval Office) और कैबिनेट रूम में भी काफी बदलाव किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले की अपेक्षा ओवल ऑफिस को नए गोल्डन पेंट से काफी चमकदार बनाया है और रोशनी भी बढ़ाई है। सोमवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर ओवल ऑफिस का वीडियो शेयर कर ओवल ऑफिस में इस्तेमाल हो रहे गोल्ड का सामान दिखाते हुए अपनी तारीफ की।