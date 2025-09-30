गोल्ड दिखाकर बोले ट्रंप – “अब तक का सबसे बेहतरीन ओवल ऑफिस”

Donald Trump flaunts gold (Photo - New York Post)
अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इस साल व्हाइट हाउस (White House) में कामकाज संभालने के साथ ही ओवल ऑफिस (Oval Office) और कैबिनेट रूम में भी काफी बदलाव किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले की अपेक्षा ओवल ऑफिस को नए गोल्डन पेंट से काफी चमकदार बनाया है और रोशनी भी बढ़ाई है। सोमवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर ओवल ऑफिस का वीडियो शेयर कर ओवल ऑफिस में इस्तेमाल हो रहे गोल्ड का सामान दिखाते हुए अपनी तारीफ की।
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस और कैबिनेट रूम में हाई क्वालिटी वाले 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। ट्रंप के अनुसार विदेशी नेता और बाकी सभी लोग इसकी क्वालिटी और सुंदरता देखकर दंग रह जाते हैं।
ट्रंप ने ओवल ऑफिस में गोल्ड को दिखाते हुए इसे सफलता और सुंदरता के मामले में अब तक का सबसे बेहतरीन ओवल ऑफिस बताया। ट्रंप ने जो वीडियो शेयर किया उसमें गोल्ड की नक्काशीदार लड़ियाँ दिख रही हैं, जिन्हें दीवार पर सजाया जाता है।
ट्रंप ने ओवल ऑफिस का 'गोल्डन मेकओवर' किया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के समय ओवल ऑफिस में 'न्यूट्रल टोन' थी। ट्रंप का मानना है कि उनके कार्यकाल में ओवल ऑफिस की स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है।
