Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

गोल्ड दिखाकर बोले ट्रंप – “अब तक का सबसे बेहतरीन ओवल ऑफिस”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड दिखाकर व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस की जमकर तारीफ की।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Sep 30, 2025

Donald Trump flaunts gold

Donald Trump flaunts gold (Photo - New York Post)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इस साल व्हाइट हाउस (White House) में कामकाज संभालने के साथ ही ओवल ऑफिस (Oval Office) और कैबिनेट रूम में भी काफी बदलाव किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले की अपेक्षा ओवल ऑफिस को नए गोल्डन पेंट से काफी चमकदार बनाया है और रोशनी भी बढ़ाई है। सोमवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर ओवल ऑफिस का वीडियो शेयर कर ओवल ऑफिस में इस्तेमाल हो रहे गोल्ड का सामान दिखाते हुए अपनी तारीफ की।

24 कैरेट गोल्ड का होता है इस्तेमाल

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस और कैबिनेट रूम में हाई क्वालिटी वाले 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। ट्रंप के अनुसार विदेशी नेता और बाकी सभी लोग इसकी क्वालिटी और सुंदरता देखकर दंग रह जाते हैं।

सबसे बेहतरीन ओवल ऑफिस

ट्रंप ने ओवल ऑफिस में गोल्ड को दिखाते हुए इसे सफलता और सुंदरता के मामले में अब तक का सबसे बेहतरीन ओवल ऑफिस बताया। ट्रंप ने जो वीडियो शेयर किया उसमें गोल्ड की नक्काशीदार लड़ियाँ दिख रही हैं, जिन्हें दीवार पर सजाया जाता है।

पहले कैसा था ओवल ऑफिस?

ट्रंप ने ओवल ऑफिस का 'गोल्डन मेकओवर' किया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के समय ओवल ऑफिस में 'न्यूट्रल टोन' थी। ट्रंप का मानना है कि उनके कार्यकाल में ओवल ऑफिस की स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

world news

World News in Hindi

Published on:

30 Sept 2025 09:42 am

Hindi News / World / गोल्ड दिखाकर बोले ट्रंप – “अब तक का सबसे बेहतरीन ओवल ऑफिस”

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप ने गाज़ा में युद्ध-विराम का दिया प्रस्ताव, पीएम मोदी ने किया समर्थन

PM Narendra Modi approves Gaza Ceasefire plan by Donald Trump
विदेश

वियतनाम में बुआलोई तूफान ने मचाई तबाही, अब तक 19 लोगों की मौत और 21 लापता

Typhoon Bualoi Vietnam
विदेश

लंदन में भारत के राष्ट्रपिता का अपमान, गांधी की मूर्ती तोड़ वहां लिख दिए देश विरोधी नारे

Mahatma Gandhi's statue vandalized in London
विदेश

इजराइल में भारतीय सैनिकों की हो रही वाह-वाही, अब से वहां के स्कूलों में भी पढ़ाई जाएगी ये बात, जान लें इतिहास

विदेश

इंडोनेशिया में इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, कम से कम 65 छात्र मलबे में दबे, एक की मौत

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.