एक खरब डॉलर का निवेश मिसाइलों के निशाने पर..ईरान के धर्मगुरु ने दी अमेरिका को सीधी धमकी

एक तरफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ईरान में प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध चर्चा के लिए इमरजेंसी बैठक आयोजित हो रही है वहीं दूसरी तरफ एक प्रभावशाली ईरानी धर्मगुरु ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है। तेहरान में शुक्रवार को होने वाली नमाज पढ़वाने वाले मोहम्मद जवाद हाज अली अकबरी ने कहा 'आपने (अमेरिका) ने इस क्षेत्र में जो एक खरब डॉलर का निवेश किया है, वह हमारी मिसाइलों के निशाने पर है।'