‘तुम्हारे मालिक भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे!’ ईरान ने जेलेंस्की को दी खुली चेतावनी

Iran Slams Volodymyr Zelenskyy: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की पर तीखा हमला बोला है। दावोस विश्व आर्थिक मंच (WEF) में जेलेंस्की की अयातुल्ला अली खामेनेई को सत्ता से बेदखल करने की अपील पर अराघची ने उन्हें भ्रम फैलाने वाला जोकर करार दिया। अराघची ने 23 जनवरी 2026 को एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट कर कहा कि दुनिया अब ऐसे भ्रम फैलाने वाले जोकरों की बातों से तंग आ चुकी है। उन्होंने जेलेंस्की पर अमेरिकी और यूरोपीय टैक्सपेयर्स का पैसा लूटकर भ्रष्ट जनरलों की जेब भरने का आरोप लगाया और कहा कि वे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करते हुए ईरान पर अवैध अमेरिकी हमले की मांग कर रहे हैं।