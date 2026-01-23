शेख हसीना ने यूनुस सरकार के खिलाफ बड़ा ऐलान, कहा- विदेशी सेवा करने वाली कठपुतली…

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने शुक्रवार को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व पीएम ने कहा कि उनका देश इस समय खून से लथपथ है और विनाश की कगार पर खड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आजादी हासिल करने वाला बांग्लादेश अब कट्टरपंथी सांप्रदायिक ताकतों और विदेशी साजिशकर्ताओं के हमले से तबाह हो चुका है।