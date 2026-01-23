पत्नी जीना चाहती थी, पति मांग रहा था मौत! ‘इच्छा मृत्यु’ के इस खौफनाक मामले ने दुनिया को हिलाया

लेकिन असेसमेंट के दौरान महिला ने अपनी मांग वापस ले ली। उन्होंने व्यक्तिगत और धार्मिक मूल्यों का हवाला देते हुए स्पष्ट कहा कि वे इच्छामृत्यु नहीं चाहतीं। अगले दिन अस्पताल में पेलिएटिव केयर डॉक्टर ने पति के बर्नआउट को नोट किया और इनपेशेंट हॉस्पिस केयर के लिए आवेदन किया, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बावजूद पति ने तुरंत दूसरा असेसमेंट मांगा। दूसरे असेसर ने महिला को योग्य ठहराया, जबकि पहला असेसर ने विरोध किया और कहा कि कोई इमरजेंसी नहीं है, साथ ही केयरगिवर के बर्नआउट से कोएर्शन या अनुचित प्रभाव की आशंका जताई। फिर भी तीसरे असेसर ने मंजूरी दे दी और प्रक्रिया को फास्ट-ट्रैक कर दिया गया। MAiD प्रदाता ने दावा किया कि क्लिनिकल परिस्थितियां इमरजेंट थीं। अंततः महिला की इच्छामृत्यु कर दी गई।