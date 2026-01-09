बिना खून-खराबे, पैसा खर्च किए हल हो जाएगा Greenland विवाद, जादूगर ने ट्रंप को बताया फॉर्मूला

यूरी गेलर का कहना है कि इस आइलैंड की सबसे खास बात यह है कि यहां कोई नहीं रहता, इसके आसपास कोई चट्टान आदि भी नहीं है। यहां तक पहुंचना किसी के लिए आसान नहीं, इसलिए इसे मिलिट्री बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। 79 वर्षीय माइंड रीडर और जादूगर गेलर का यह आइलैंड स्कॉटलैंड के पूर्वी तट पर स्थित है। बता दें कि डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक रक्षा समझौते के तहत ग्रीनलैंड में यूएस का Pituffic बेस है। अमेरिकी सलाहकारों का मानना है कि इसे मजबूत करने के लिए ग्रीनलैंड का अमेरिका के पास आना जरूरी है। इसी के आधार पर यूरी गेलर ने अपना आइलैंड ऑफर करते हुए वहां मिलिट्री बेस बनाने का प्रस्ताव अमेरिका को दिया है। उनका मानना है कि अगर यूएस इसके लिए तैयार हो जाता है कि तो बिना किसी खून-खराबे या पैसा खर्च किए ग्रीनलैंड विवाद निपटाया जा सकता है।