अगले साल भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप! PM मोदी के लिए कही ये बात

डोनाल्ड ट्रंप का भारत दौरा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press conference) के दौरान अगले साल भारत आने के मजबूत संकेत दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के साथ चल रही द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं पर सकारात्मक टिप्पणी करते हुए ट्रंप ने मोदी को 'महान व्यक्ति' और 'अपना दोस्त' बताया।
ट्रंप ने कहा, "बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। उन्होंने (भारत ने) रूस से तेल खरीदना काफी हद तक रोक दिया है। वह मेरे दोस्त हैं, हम बात करते हैं और वह चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं। हम इसकी योजना बनाएंगे, मैं जाऊंगा… प्रधानमंत्री मोदी एक महान व्यक्ति हैं और मैं वहां जा रहा हूं।" जब उनसे पूछा गया कि क्या वह 2026 में भारत आएंगे, तो ट्रंप ने जवाब दिया, "हो सकता है, हां।"
यह बयान भारत-अमेरिका संबंधों में आई गर्माहट का संकेत है। कुछ महीने पहले अगस्त में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि ट्रंप इस साल क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत नहीं आएंगे, क्योंकि अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% तक टैरिफ और रूसी तेल खरीद पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगा दिया था।
ट्रंप ने दोहराया कि भारत ने रूस से तेल आयात 'काफी हद तक' कम कर दिया है। उन्होंने कहा, "पहले भारत 38% तेल रूस से खरीदता था, लेकिन अब उन्होंने डी-एस्केलेशन कर लिया है और लगभग बंद कर चुके हैं।" भारत की ओर से जवाब आया कि वह बाजार स्थितियों के अनुसार ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला रहा है।
दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के पहले चरण पर काम कर रहे हैं। फरवरी 2025 से अब तक पांच दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। लक्ष्य: वर्तमान 191 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना।
