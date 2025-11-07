अगले साल भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप! PM मोदी के लिए कही ये बात

ट्रंप ने कहा, "बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। उन्होंने (भारत ने) रूस से तेल खरीदना काफी हद तक रोक दिया है। वह मेरे दोस्त हैं, हम बात करते हैं और वह चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं। हम इसकी योजना बनाएंगे, मैं जाऊंगा… प्रधानमंत्री मोदी एक महान व्यक्ति हैं और मैं वहां जा रहा हूं।" जब उनसे पूछा गया कि क्या वह 2026 में भारत आएंगे, तो ट्रंप ने जवाब दिया, "हो सकता है, हां।"