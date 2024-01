डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, मानहानि के मामले में चुकाने होंगे 692 करोड़

Submitted by:

Jan 27, 2024

Big Blow To Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में एक बड़ा झटका लगा है। ट्रंप को यह झटका न्यूयॉर्क के एक जज ने दिया है।

Donald Trump and Elizabeth Jean Carroll

अमेरिका (United States Of America) के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को पिछले कुछ समय से सफलताएं मिल रही हैं। ट्रंप ने पहले अमेरिकी राज्य आयोवा (Iowa) कॉकस में बाज़ी मारी और फिर अमेरिकी राज्य न्यू हैम्पशायर (New Hampshire) के प्राइमरी इलेक्शन में भी जीत हासिल की। इन दोनों जीतों से उनकी रिपब्लिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की दावेदारी भी मज़बूत हुई है। लेकिन ट्रंप का विवादों से भी पुराना नाता रहा है जिस वजह से उन्हें अक्सर ही परेशानी भी होती है। अब ट्रंप के सामने एक और मुश्किल आ गई है। न्यूयॉर्क (New York) के एक जज ने ट्रंप को एक बड़ा झटका दिया है।