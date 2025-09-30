ट्रंप ने गाज़ा में युद्ध-विराम का दिया प्रस्ताव, पीएम मोदी ने किया समर्थन

गाज़ा में युद्धविराम के ट्रंप के प्रस्ताव का भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समर्थन किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाज़ा युद्ध को खत्म करने के लिए एक व्यापक प्लान की घोषणा का स्वागत करते हैं। यह फिलिस्तीनी और इज़रायली लोगों के साथ-साथ व्यापक वेस्ट एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल को लेकर एकजुट होंगे और युद्ध को खत्म करने और शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे।"