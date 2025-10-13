ट्रंप के बेटे ने की मस्क की जमकर तारीफ, कह दी यह बात…

Eric Trump (Photo - Washington Post)
अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क (Elon Musk) एक समय पर काफी अच्छे दोस्त थे। हालांकि अब दोनों की दोस्ती में दरार पड़ चुकी है। कुछ समय पहले दोनों ने एक-दूसरे पर जमकर निशाने भी साधे। हालांकि अब दोनों के बीच स्थिति कुछ हद तक सुधरी है, लेकिन अभी भी दोनों की दोस्ती पहले जैसी नहीं हुई है। इसी बीच ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप (Eric Trump) ने मस्क की जमकर तारीफ की है।
एरिक, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे होने के साथ ही ट्रंप ऑर्गेनाइज़ेशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष भी हैं, ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जमकर मस्क की तारीफ की। एरिक ने कहा, "एलन, अमेरिकियों की सर्वश्रेष्ठता का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो भी दुनिया में किसी से भी बेहतर, जो कि उद्यमशीलता है। और यह फैक्ट कि वह इन चॉपस्टिक्स से रॉकेट पकड़ रहे हैं, वह अपने हर काम में कमाल के हैं। हमें 200 एलन मस्क चाहिए। मैं उनका और उनके विचारों का सबसे बड़ा समर्थक हूं।"
गौरतलब है एरिक, मस्क की स्पेसएक्स कंपनी की नई उपलब्धि - रॉकेट बूस्टर को यांत्रिक भुजाओं से पकड़ने वाली टेक्नोलॉजी, जिससे रॉकेट को फिर से उपयोग योग्य बनाया जाता है, को कमाल का बता रहे हैं।
एरिक ने आगे कहा, "अमेरिका को एलन की ज़रूरत है। इस दुनिया को एलन की ज़रूरत है। पश्चिमी सभ्यता को निश्चित रूप से उनकी ज़रूरत है। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप की भी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ट्रंप और मस्क, एक मज़बूत टीम हैं और उनके मन में एक-दूसरे के लिए अपार प्रशंसा और सम्मान है।"
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग