ट्रंप के बेटे ने की मस्क की जमकर तारीफ, कह दी यह बात…

एरिक, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे होने के साथ ही ट्रंप ऑर्गेनाइज़ेशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष भी हैं, ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जमकर मस्क की तारीफ की। एरिक ने कहा, "एलन, अमेरिकियों की सर्वश्रेष्ठता का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो भी दुनिया में किसी से भी बेहतर, जो कि उद्यमशीलता है। और यह फैक्ट कि वह इन चॉपस्टिक्स से रॉकेट पकड़ रहे हैं, वह अपने हर काम में कमाल के हैं। हमें 200 एलन मस्क चाहिए। मैं उनका और उनके विचारों का सबसे बड़ा समर्थक हूं।"

गौरतलब है एरिक, मस्क की स्पेसएक्स कंपनी की नई उपलब्धि - रॉकेट बूस्टर को यांत्रिक भुजाओं से पकड़ने वाली टेक्नोलॉजी, जिससे रॉकेट को फिर से उपयोग योग्य बनाया जाता है, को कमाल का बता रहे हैं।