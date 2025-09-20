ड्रग्स से लदे तीसरे जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 नार्को-आतंकियों की मौत

अमेरिका (United States Of America) और वेनेज़ुएला (Venezuela) में पिछले कुछ महीनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने दूसरे देशों, खास तौर पर वेनेज़ुएला से अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी पर भी सख्त रवैया अपनाया हुआ है। अब ट्रंप ने जानकारी दी है कि अमेरिका ने ड्रग्स से लदे जहाज पर हमला करते हुए उसे तबाह कर दिया। यह ड्रग्स से लदा तीसरा जहाज है जिस पर अमेरिकी सेना ने इस महीने हमला करते हुए उसे तबाह कर दिया।