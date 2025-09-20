ड्रग्स से लदे तीसरे जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 नार्को-आतंकियों की मौत

अमेरिका (United States Of America) और वेनेज़ुएला (Venezuela) में पिछले कुछ महीनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने दूसरे देशों, खास तौर पर वेनेज़ुएला से अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी पर भी सख्त रवैया अपनाया हुआ है। अब ट्रंप ने जानकारी दी है कि अमेरिका ने ड्रग्स से लदे जहाज पर हमला करते हुए उसे तबाह कर दिया। यह ड्रग्स से लदा तीसरा जहाज है जिस पर अमेरिकी सेना ने इस महीने हमला करते हुए उसे तबाह कर दिया।
ट्रंप ने बताया कि ड्रग्स से लदे तीसरे जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 नार्को-आतंकी मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे वेनेज़ुएला से जुड़े ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ अपनी आक्रामक नीति का हिस्सा बताया।
ट्रंप के अनुसार यह हमला दक्षिणी कमांड (साउथकॉम) क्षेत्र में इंटरनेशनल वॉटर्स में किया गया, जहाँ एक जहाज अवैध ड्रग्स की तस्करी के लिए अमेरिका आ रहा था। नार्को-आतंकी, वेनेज़ुएला से अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी करना चाहते थे। ट्रंप ने दावा किया है कि इस जहाज पर जहरीले ड्रग्स थे लेकिन अमेरिका में आने से पहले ही जगह पर हमले में ये ड्रग्स भी नष्ट हो गए।
अमेरिकी हमले में वेनेज़ुएला से आ रहे ड्रग्स के जहाज के तबाह होने के बाद ट्रंप ने चेतावनी जारी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि नार्को-आतंकियों को अवैध ड्रग्स की अमेरिका में तस्करी और अमेरिकियों के खिलाफ हिंसा और आतंकवाद को बंद कर देना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके बुरे परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने यह भी बताया कि ड्रग्स से लदे जहाज को तबाह करने में किसी भी अमेरिकी सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।