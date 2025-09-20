Patrika LogoSwitch to English

विदेश

ड्रग्स से लदे तीसरे जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 नार्को-आतंकियों की मौत

अमेरिकी सेना ने ड्रग्स से लदे तीसरे जहाज पर हमला किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि इस हमले में 3 नार्को-आतंकी मारे गए।

भारत

Tanay Mishra

Sep 20, 2025

US strike on drug trafficking vessel
US strike on drug trafficking vessel (Photo - New York Post on social media)

अमेरिका (United States Of America) और वेनेज़ुएला (Venezuela) में पिछले कुछ महीनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने दूसरे देशों, खास तौर पर वेनेज़ुएला से अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी पर भी सख्त रवैया अपनाया हुआ है। अब ट्रंप ने जानकारी दी है कि अमेरिका ने ड्रग्स से लदे जहाज पर हमला करते हुए उसे तबाह कर दिया। यह ड्रग्स से लदा तीसरा जहाज है जिस पर अमेरिकी सेना ने इस महीने हमला करते हुए उसे तबाह कर दिया।

3 नार्को-आतंकियों की मौत

ट्रंप ने बताया कि ड्रग्स से लदे तीसरे जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 नार्को-आतंकी मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे वेनेज़ुएला से जुड़े ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ अपनी आक्रामक नीति का हिस्सा बताया।

अमेरिका में ड्रग्स लाने की थी साजिश

ट्रंप के अनुसार यह हमला दक्षिणी कमांड (साउथकॉम) क्षेत्र में इंटरनेशनल वॉटर्स में किया गया, जहाँ एक जहाज अवैध ड्रग्स की तस्करी के लिए अमेरिका आ रहा था। नार्को-आतंकी, वेनेज़ुएला से अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी करना चाहते थे। ट्रंप ने दावा किया है कि इस जहाज पर जहरीले ड्रग्स थे लेकिन अमेरिका में आने से पहले ही जगह पर हमले में ये ड्रग्स भी नष्ट हो गए।

ट्रंप ने दी चेतावनी

अमेरिकी हमले में वेनेज़ुएला से आ रहे ड्रग्स के जहाज के तबाह होने के बाद ट्रंप ने चेतावनी जारी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि नार्को-आतंकियों को अवैध ड्रग्स की अमेरिका में तस्करी और अमेरिकियों के खिलाफ हिंसा और आतंकवाद को बंद कर देना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके बुरे परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने यह भी बताया कि ड्रग्स से लदे जहाज को तबाह करने में किसी भी अमेरिकी सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

डोनाल्ड ट्रम्प

world news

World News in Hindi

Updated on:

20 Sept 2025 10:22 am

Published on:

20 Sept 2025 10:21 am

Hindi News / World / ड्रग्स से लदे तीसरे जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 नार्को-आतंकियों की मौत

