रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत पर फंडिंग का आरोप लगाने वाले ट्रंप की खुली पोल! जंग से अमेरिका की कमाई की बात कबूली

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच चल रहे युद्ध को 43 महीने पूरे होने वाले हैं। 24 फरवरी, 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और तभी से यह युद्ध जारी है। युद्ध की शुरुआत में लगा था कि रूसी सेना कुछ दिन में ही जीत हासिल कर लेगी, लेकिन लगातार मिले इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेनी सेना अभी भी रूसी सेना के सामने डटी हुई है। इस युद्ध में यूं तो कई नाटो (NATO) देशों ने यूक्रेन की मदद की है, लेकिन यूक्रेन को सबसे ज़्यादा मदद अमेरिका (United States Of America) से मिली है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इस युद्ध के बारे में एक बड़ी बात कह दी है।