विदेश

100% एक्स्ट्रा टैरिफ के बाद ट्रंप ने चीन पर लगाया जानबूझकर अमेरिकी सोयाबीन न खरीदने का आरोप

कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। अब ट्रंप ने चीन पर एक बड़ा आरोप लगाया है।

2 min read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 15, 2025

Donald Trump and Xi Jinping

Donald Trump with Xi Jinping (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) और चीन (China) के बीच 'टैरिफ वॉर' एक बार फिर तेज़ हो गया है। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने चीन पर एक्स्ट्रा 100% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। यह 1 नवंबर से लागू होगा। इसके बाद चीन पर 130% टैरिफ हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने पहले से ही चीन पर 30% टैरिफ लगाया हुआ है। एक्स्ट्रा 100% टैरिफ वाली कैटेगरी में अर्धचालक, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, चुम्बक और रेयर अर्थ मिनरल्स शामिल हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने 'अहम सॉफ्टवेयर' निर्यात को भी सीमित कर दिया है। ट्रंप के इस फैसले पर चीन ने भी साफ कर दिया था कि वो बातचीत के ज़रिए इस मामले को सुलझाना चाहता है, लेकिन ट्रंप के आगे झुकेगा नहीं और ज़रूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाएगा। इसी बीच अब ट्रंप ने चीन पर एक बड़ा आरोप लगाया है।

ट्रंप का आरोप - चीन जानबूझकर नहीं खरीद रहा अमेरिकी सोयाबीन

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए चीन पर जानबूझकर अमेरिकी सोयाबीन न खरीदने का आरोप लगाया है। ट्रंप का मानना है कि ऐसा करके चीन, अमेरिकी सोयाबीन किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी करना चाहता है जिसे वह आर्थिक रूप से प्रतिकूल कदम मानते हैं। गौरतलब है कि ट्रंप के 'टैरिफ वॉर' से पहले चीन, अमेरिकी सोयाबीन का सबसे बड़ा ग्राहक देश था, लेकिन अब ट्रंप के टैरिफ की वजह से चीन ने अमेरिका से सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया है, जिससे अमेरिकी किसानों को काफी नुकसान हो रहा है।

अमेरिका लेगा चीन के खिलाफ यह एक्शन...

ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर चीन के इस कदम इस खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका, चीन के साथ कुकिंग ऑयल और अन्य व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े अपने व्यापार को खत्म करने पर विचार कर रहा है। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका खुद ही आसानी से कुकिंग ऑयल का उत्पादन कर सकता है और उसे चीन से कुकिंग ऑयल खरीदने की ज़रूरत नहीं है।

Published on:

15 Oct 2025 10:08 am

Hindi News / World / 100% एक्स्ट्रा टैरिफ के बाद ट्रंप ने चीन पर लगाया जानबूझकर अमेरिकी सोयाबीन न खरीदने का आरोप

