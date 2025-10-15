100% एक्स्ट्रा टैरिफ के बाद ट्रंप ने चीन पर लगाया जानबूझकर अमेरिकी सोयाबीन न खरीदने का आरोप

अमेरिका (United States Of America) और चीन (China) के बीच 'टैरिफ वॉर' एक बार फिर तेज़ हो गया है। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने चीन पर एक्स्ट्रा 100% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। यह 1 नवंबर से लागू होगा। इसके बाद चीन पर 130% टैरिफ हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने पहले से ही चीन पर 30% टैरिफ लगाया हुआ है। एक्स्ट्रा 100% टैरिफ वाली कैटेगरी में अर्धचालक, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, चुम्बक और रेयर अर्थ मिनरल्स शामिल हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने 'अहम सॉफ्टवेयर' निर्यात को भी सीमित कर दिया है। ट्रंप के इस फैसले पर चीन ने भी साफ कर दिया था कि वो बातचीत के ज़रिए इस मामले को सुलझाना चाहता है, लेकिन ट्रंप के आगे झुकेगा नहीं और ज़रूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाएगा। इसी बीच अब ट्रंप ने चीन पर एक बड़ा आरोप लगाया है।