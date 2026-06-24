अमेरिकी तेल कंपनियों के कीमतों में गिरावट नहीं करने पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिए जांच के आदेश, जानिए भारत में क्या है स्थिति

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश है। ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध की वजह से भारत में भी पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। हालांकि काफी समय तक तेल कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन फिर मई में चार बार कीमतों में इजाफा देखने को मिला। तेल कंपनियों ने अपने घाटे की भरपाई के लिए यह कदम उठाया और इसी वजह से अभी भी कीमतें कम नहीं हो रही हैं। इसके साथ ही रिफाइनिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट, डीलर कमीशन, शिपिंग में देरी और रूपए की विनिमय दर पर प्रभाव पड़ने की वजह से भी पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें बढ़ी हैं। हालांकि अब एक बार फिर होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से भारत में कच्चे तेल की सप्लाई शुरू हो गई है, लेकिन पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों के कम होने के लिए लोगों को काफी इंतज़ार करना पड़ सकता है।