20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप ने शेयर किया ऐसा नक्शा कि मचा बवाल, कनाडा, वेनेज़ुएला और ग्रीनलैंड को दिखाया अमेरिका का हिस्सा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का ऐसा नक्शा शेयर किया है कि बवाल मच गया है। क्या है इसकी वजह? आइए जानते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 20, 2026

Donald Trump shares new map of USA

Donald Trump shares new map of USA (Photo - Trump's social media)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अमेरिका (United States Of America) के नए नक्शे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। ट्रंप की इस तस्वीर से बवाल मच गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर शेयर किए इस नक्शे में कनाडा (Canada), वेनेज़ुएला (Venezuela) और ग्रीनलैंड (Greenland) को अमेरिका का हिस्सा दिखाया है।

तस्वीर में कई नेता शामिल

ट्रंप की शेयर की गई इस तस्वीर में अन्य कई नेताओं को भी उनके साथ बैठा दिखाया गया है। इनमें यूक्रेन (Ukraine) के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy), फ्रांस (France) के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron), इटली (Italy) की पीएम जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni), यूरोपीय आयोग (European Commission) की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन (Ursula von der Leyen), यूके (UK) के पीएम कीर स्टार्मर (Keir Starmer), जर्मनी (Germany) के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ (Friedrich Merz), नाटो (NATO) के महासचिव मार्क रूटे (Mark Rutte) और फिनलैंड (Finland) के राष्ट्रपति एलेक्डज़ेंडर स्टब (Alexander Stubb) शामिल हैं।

क्यों मचा बवाल?

अमेरिका के इस नक्शे में कनाडा, वेनेज़ुएला और ग्रीनलैंड को देश का हिस्सा दिखाने से बवाल मच गया है। गौरतलब है कि ट्रंप कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की मांग कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने वेनेज़ुएला पर हमला करते हुए निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) और उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया और देश में तख्तापलट करते हुए तेल के भंडार पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था। ट्रंप ने भले ही वेनेज़ुएला में डेल्सी रोड्रिगेज़ (Delcy Rodríguez) को अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया है, लेकिन खुद को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बता रहे हैं। अब ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में ट्रंप का इस नक्शे में तीनों जगहों को अमेरिका का हिस्सा दिखाना विवाद की वजह बन गया है क्योंकि इसको लेकर उनकी काफी आलोचना भी हो रही है।

ये भी पढ़ें

3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित, ट्रेन एक्सीडेंट में 40 लोगों की मौत के बाद स्पैनिश सरकार ने की घोषणा
विदेश
Train accident in Spain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

world news

World News in Hindi

Updated on:

20 Jan 2026 03:17 pm

Published on:

20 Jan 2026 02:52 pm

Hindi News / World / ट्रंप ने शेयर किया ऐसा नक्शा कि मचा बवाल, कनाडा, वेनेज़ुएला और ग्रीनलैंड को दिखाया अमेरिका का हिस्सा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Travel Alert: अब अमेरिका जाना हुआ मुश्किल! पड़ोसियों को जमा करने होंगे ₹12 लाख, भारत पर भी होगा असर

US Visa
विदेश

War of Words: डिएगो गार्सिया को लेकर ब्रिटेन पर बरसे ट्रंप, क्या भारत के लिए बढ़ेगा खतरा?

Diego Garcia Trump Issue
विदेश

ट्रंप का 'ग्रीनलैंड' दांव और गाजा के लिए भारत को बुलावा: क्या नए वैश्विक युद्ध की आहट है?

Trump Greenland Crisis
विदेश

ईरान में प्रदर्शनकारियों को अल्टीमेटम – “3 दिन में सरेंडर करो नहीं तो…”

Ahmad-Reza Radan
विदेश

3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित, ट्रेन एक्सीडेंट में 40 लोगों की मौत के बाद स्पैनिश सरकार ने की घोषणा

Train accident in Spain
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.