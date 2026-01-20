ट्रंप ने शेयर किया ऐसा नक्शा कि मचा बवाल, कनाडा, वेनेज़ुएला और ग्रीनलैंड को दिखाया अमेरिका का हिस्सा

अमेरिका के इस नक्शे में कनाडा, वेनेज़ुएला और ग्रीनलैंड को देश का हिस्सा दिखाने से बवाल मच गया है। गौरतलब है कि ट्रंप कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की मांग कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने वेनेज़ुएला पर हमला करते हुए निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) और उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया और देश में तख्तापलट करते हुए तेल के भंडार पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था। ट्रंप ने भले ही वेनेज़ुएला में डेल्सी रोड्रिगेज़ (Delcy Rodríguez) को अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया है, लेकिन खुद को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बता रहे हैं। अब ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में ट्रंप का इस नक्शे में तीनों जगहों को अमेरिका का हिस्सा दिखाना विवाद की वजह बन गया है क्योंकि इसको लेकर उनकी काफी आलोचना भी हो रही है।