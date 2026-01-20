3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित, ट्रेन एक्सीडेंट में 40 लोगों की मौत के बाद स्पैनिश सरकार ने की घोषणा

स्पेन (Spain) में कोर्डोबा (Córdoba) प्रांत के पास एडमुज़ (Adamuz) शहर के पास रविवार की रात को दो हाई-स्पीड ट्रेनों के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे के बाद चीखपुकार मच गई। इस भीषण ट्रेन एक्सीडेंट में 40 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से कई लोगों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। करीब 292 लोग इस हादसे में घायल हो गए। कई घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से कई लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन करीब 48 घायलों का अभी भी इलाज चल रहा है। 2013 के बाद स्पेन में यह सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट था।