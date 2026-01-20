20 जनवरी 2026,

विदेश

3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित, ट्रेन एक्सीडेंट में 40 लोगों की मौत के बाद स्पैनिश सरकार ने की घोषणा

Three Day Mourning Announced: दो दिन पहले हुए भीषण ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से स्पेन में 40 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस वजह से अब देश में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 20, 2026

Train accident in Spain

Train accident in Spain (Photo - Washington Post)

स्पेन (Spain) में कोर्डोबा (Córdoba) प्रांत के पास एडमुज़ (Adamuz) शहर के पास रविवार की रात को दो हाई-स्पीड ट्रेनों के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे के बाद चीखपुकार मच गई। इस भीषण ट्रेन एक्सीडेंट में 40 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से कई लोगों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। करीब 292 लोग इस हादसे में घायल हो गए। कई घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से कई लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन करीब 48 घायलों का अभी भी इलाज चल रहा है। 2013 के बाद स्पेन में यह सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट था।

3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित

स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज़ (Pedro Sánchez) ने इस ट्रेन एक्सीडेंट का शोक जताया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। इसके साथ ही सांचेज़ ने देश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। वह अपने सभी निर्धारित कार्यक्रमों को रद्द करते हुए ट्रेन एक्सीडेंट के घटनास्थल पर पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए इस बात की घोषणा की।

किस वजह से हुआ एक्सीडेंट?

जानकारी के अनुसार एक हाई-स्पीड ट्रेन मालागा (Malaga) से मैड्रिड (Madrid) जा रही थी। रास्ते में वो सीधे ट्रैक पर पटरी से उतर गई, जिसके बाद मैड्रिड से ह्यूएलवा (Huelva) जा रही दूसरी हाई-स्पीड ट्रेन से उसकी टक्कर हो गई और इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ। दोनों ट्रेनों की रफ्तार बहुत तेज़ थी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक ट्रेन के डिब्बे 4 मीटर नीचे ढलान पर गिर गए। मामले की जांच जारी है।







