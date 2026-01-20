बारिश ने बरपाया कहर, ज़िम्बाब्वे में 78 लोगों की मौत

बारिश से जुड़ी घटनाओं की वजह से ज़िम्बाब्वे में भारी नुकसान हुआ है। प्रभावित प्रांतों में इन मामलों की वजह से करीब 1,068 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा 41 स्कूल, 5 स्वास्थ्य केंद्र और 5 पुल भी प्रभावित हुए हैं। प्रभावित इलाकों में नदियाँ उफान पर हैं और निचले इलाकों में पानी भर गया है। इससे इन प्रांतों में मानवजीवन के साथ ही वन्यजीवों पर भी बुरा असर पड़ा है। पानी भरा होने की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी आ रही है। वहीं लोगों को कार्यालयों, बाजार, क्लिनिक और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में भी मुश्किल हो रही है।