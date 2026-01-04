US attack Venezuela: ट्रंप ने कहा- ‘दुनिया ने नहीं देखा सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ऐसा हमला’, अमेरिका के कब्जे में मादुरो

डोनाल्ड ट्रंप और निकलोस मादुरो (फोटो-IANS)
Maduro Arrested: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में हुए सफल ऑपरेशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला पर अब अमेरिका का नियंत्रण है। वहां के लोग खुश हैं। इस एक ऑपरेशन से पूरे इलाके में ड्रग्स नेटवर्क खत्म हो गया है। ट्रंप ने कहा कि शनिवार देर रात और रविवार सुबह मेरे निर्देश पर यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्सेज ने वेनेजुएला की राजधानी में एक असाधारण मिलिट्री ऑपरेशन किया।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिकी मिलिट्री ताकत, हवा, जमीन और समुद्री तीनों का इस्तेमाल करके जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि यह ऐसा हमला था, जैसा दूसरे लोगों ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से नहीं देखा था। यह अमेरिकी इतिहास में अमेरिकी मिलिट्री ताकत और काबिलियत का सबसे शानदार, असरदार और शक्तिशाली प्रदर्शनों में से एक था।
वेनेजुएलाई राष्ट्रपति की तस्वीर भी सामने आई है। इसमें उनके आखों में पट्टी बंधी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस तस्वीर को जारी किया है। बताया जाता है कि मादुरो को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो अपने बेडरूम में सो रहे थे। उन्हें घसीट कर कमरे से बाहर निकाला गया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के पास बहुत बड़ा तेल भंडार है। अमेरिकी कंपनियां एकबार फिर वहां अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी बहुत बड़ी अमेरिकी तेल कंपनियां जो दुनिया में सबसे बड़ी हैं। वहां जाएंगी। अरबों डॉलर खर्च करेंगी। बुरी तरह से टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को तेल ठीक करेंगी और देश के लिए पैसा कमाना शुरू करेंगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैंने कुछ दिनों पहले निकोलस मादुरो से बात की थी। मैंने उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा था। ट्रंप ने कहा कि मेरा संदेश साफ था आपको सरेंडर करना होगा।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग