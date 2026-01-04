US attack Venezuela: ट्रंप ने कहा- ‘दुनिया ने नहीं देखा सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ऐसा हमला’, अमेरिका के कब्जे में मादुरो

Maduro Arrested: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में हुए सफल ऑपरेशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला पर अब अमेरिका का नियंत्रण है। वहां के लोग खुश हैं। इस एक ऑपरेशन से पूरे इलाके में ड्रग्स नेटवर्क खत्म हो गया है। ट्रंप ने कहा कि शनिवार देर रात और रविवार सुबह मेरे निर्देश पर यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्सेज ने वेनेजुएला की राजधानी में एक असाधारण मिलिट्री ऑपरेशन किया।