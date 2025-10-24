Patrika LogoSwitch to English

ट्रंप ने कनाडा के साथ ट्रेड संबंधित सभी बातचीत की खत्म, बताई यह वजह…

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ ट्रेड संबंधित सभी बातचीत खत्म करने का फैसला लिया है। क्या है इसकी वजह? आइए जानते हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 24, 2025

Donald Trump and Mark Carney

Donald Trump and Mark Carney (Photo - Washington Post)

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) जब से दूसरी बार अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति बने हैं, तभी से कई देशों से ट्रेड डील्स पर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप के 'टैरिफ वॉर' की वजह से अमेरिका के साथ ट्रेड काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि ट्रंप इन देशों पर टैरिफ के ज़रिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कई देशों पर ट्रंप के टैरिफ का असर भी पड़ा है और वो दबाव के आगे झुककर ट्रंप की शर्तों पर अमेरिका के साथ ट्रेड के लिए तैयार हो गए हैं। इसी बीच ट्रंप ने अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा (Canada) के साथ ट्रेड संबंधित सभी बातचीत खत्म करने का फैसला लिया है।

किस वजह से ट्रंप ने लिया यह फैसला?

ट्रंप ने कनाडा द्वारा चलाए जा रहे टीवी विज्ञापनों को ट्रेड संबंधित सभी बातचीत खत्म करने की वजह बताया। ये टीवी विज्ञापन अमेरिकी टैरिफ नीतियों के खिलाफ हैं। ट्रंप ने इन विज्ञापनों को घिनौना बताते हुए कहा कि इनके ज़रिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।

एक विज्ञापन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की क्लिप का इस्तेमाल

कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक टीवी विज्ञापन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन (Ronald Reagan) की एक पुरानी रेडियो संबोधन की क्लिप का इस्तेमाल किया गया है। इसमें रीगन को टैरिफ की आलोचना करते सुना जा सकता है। इस विज्ञापन का उद्देश्य अमेरिकी टैरिफ के कारण कनाडाई अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान को उजागर करना था, खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जो ओंटारियो पर बहुत निर्भर है। इसी वजह से ट्रंप नाराज़ हो गए हैं।

Updated on:

24 Oct 2025 10:11 am

Published on:

24 Oct 2025 10:06 am

