ट्रंप ने कनाडा के साथ ट्रेड संबंधित सभी बातचीत की खत्म, बताई यह वजह…

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) जब से दूसरी बार अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति बने हैं, तभी से कई देशों से ट्रेड डील्स पर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप के 'टैरिफ वॉर' की वजह से अमेरिका के साथ ट्रेड काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि ट्रंप इन देशों पर टैरिफ के ज़रिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कई देशों पर ट्रंप के टैरिफ का असर भी पड़ा है और वो दबाव के आगे झुककर ट्रंप की शर्तों पर अमेरिका के साथ ट्रेड के लिए तैयार हो गए हैं। इसी बीच ट्रंप ने अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा (Canada) के साथ ट्रेड संबंधित सभी बातचीत खत्म करने का फैसला लिया है।