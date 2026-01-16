16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात ? ट्रंप की सैन्य कार्रवाई की धमकी से कांपा मिनियापोलिस! जानें क्या है’विद्रोह अधिनियम’

Immigration: मिनियापोलिस में आव्रजन विरोध प्रदर्शनों के बीच ट्रंप ने सेना भेजने की धमकी दी है। जानें क्या है 1807 का विद्रोह अधिनियम और क्यों मचा है अमेरिका में बवाल।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Jan 16, 2026

Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (Photo - Washington Post)

अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में आव्रजन नीतियों (Immigration Policies) के खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शनों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि शहर में जारी अशांति और विरोध प्रदर्शन (Minneapolis Protests) तुरंत बंद नहीं हुए, तो वह 1807 का 'विद्रोह अधिनियम' (Insurrection Act) लागू कर सकते हैं। इस कानून के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति मिली हुई है कि वह गंभीर आंतरिक अशांति की स्थिति में अमेरिकी सेना को सड़कों पर उतार सकें या नेशनल गार्ड का नियंत्रण सीधे अपने हाथों में ले सकें।

क्यों भड़की हिंसा की आग ?

मिनियापोलिस में तनाव उस समय चरम पर पहुँच गया जब आव्रजन अधिकारियों की कार्रवाई के दौरान गोलीबारी की घटनाएं सामने आईं। हाल ही में एक अधिकारी ने फावड़े से हमला करने वाले व्यक्ति पर गोली चलाई, जिससे वह जख्मी हो गया। इससे पहले भी एक स्थानीय निवासी की मौत के बाद शहर में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। प्रदर्शनकारी अब संघीय इमारतों के बाहर जमा होकर आव्रजन अधिकारियों (ICE) के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ट्रंप ने इन प्रदर्शनकारियों को 'पेशेवर उपद्रवी' करार देते हुए कहा है कि वह अपने देशभक्त अधिकारियों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे।

विपक्ष और राज्य सरकार का पलटवार

मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज़ और अटॉर्नी जनरल कीथ एलिसन ने ट्रंप के इस संभावित कदम का कड़ा विरोध किया है। गवर्नर वाल्ज़ ने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रंप से अपील की है कि वह आग में घी डालने के बजाय शांति बनाए रखने में मदद करें। उन्होंने कहा कि सेना भेजने से केवल डर और अराजकता बढ़ेगी। वहीं, अटॉर्नी जनरल ने स्पष्ट किया है कि वे सेना बुलाने के किसी भी असंवैधानिक कदम के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। प्रशासन पहले से ही "मेट्रो सर्ज" नामक आव्रजन अभियान को लेकर संघीय सरकार पर मुकदमा चला रहा है।

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स और जनता ?

कानूनी विशेषज्ञ: जानकारों का मानना है कि विद्रोह अधिनियम का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के रूप में करना चाहिए। बिना राज्य सरकार की सहमति के सेना उतारना लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है।

जनता का रुख: स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। कुछ लोग कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रंप के समर्थन में हैं, तो बड़ी संख्या में लोग इसे नागरिक अधिकारों का हनन मान रहे हैं।

अब आगे क्या होगा ?

आने वाले 48 घंटे मिनियापोलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटते, तो व्हाइट हाउस से सेना की तैनाती के आदेश जारी हो सकते हैं। मानवाधिकार संगठन पहले ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं, विपक्षी दल (डेमोक्रेट्स) इस मुद्दे को संसद में उठाने की योजना बना रहे हैं, ताकि ट्रंप की सैन्य शक्तियों पर अंकुश लगाया जा सके।

क्या है 'विद्रोह अधिनियम 1807'?

यह अमेरिका का एक बेहद पुराना और शक्तिशाली कानून है। इसका इस्तेमाल इतिहास में बहुत कम बार किया गया है। आमतौर पर जब स्थानीय पुलिस और नेशनल गार्ड जब स्थिति नियंत्रित करने में विफल रहते हैं, तब राष्ट्रपति अमेरिकी सेना को घरेलू सीमा के अंदर तैनात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ट्रंप के इस कानून को लागू करने से विचार से ही अमेरिका के फेडरल ढांचे और नागरिक स्वतंत्रता के बीच एक बड़ी बहस छिड़ गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

यूएसए

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

16 Jan 2026 03:40 pm

Published on:

16 Jan 2026 03:38 pm

Hindi News / World / अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात ? ट्रंप की सैन्य कार्रवाई की धमकी से कांपा मिनियापोलिस! जानें क्या है’विद्रोह अधिनियम’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

UN में भारत का ‘ब्रह्मोस’ प्रहार! पाकिस्तान को सरेआम किया बेइज्जत, कश्मीरी राग अलापने पर सुना दी ऐसी खरी-खोटी कि बोलती बंद

Eldos Mathew Punnoose
विदेश

ईरान के सरकारी मीडिया टीवी ने ट्रंप को दी जान से मारने की धमकी – “इस बार गोली होगी सिर के आर-पार”

Donald Trump
विदेश

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच चीन की एंट्री, वांग यी ने कहा, ‘जंगल के कानून’ की ओर बढ़ रही दुनिया

China Statement on Iran
विदेश

“हम बिकाऊ नहीं हैं”, ग्रीनलैंडवासियों की ट्रंप को दो-टूक

Greenlanders
विदेश

‘हिंदुओं को मारा जा रहा, उनके मंदिर जलाए जा रहे’…ब्रिटिश संसद ने बांग्लादेश के हालातों पर जताई चिंता

British MP Bob Blackman
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.