ईरान में तख्तापलट की तैयारी ? ट्रंप के एक बयान ने हिला दी तेहरान की सत्ता

Escalation: पश्चिम एशिया की राजनीति एक बार फिर दहकते ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों ने वैश्विक कूटनीति में खलबली मचा दी है। ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान में सक्रिय विद्रोहियों को मदद करने का भरोसा देते हुए सैन्य हस्तक्षेप करने के संकेत दिए हैं। इस घटनाक्रम ने दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अमेरिका ईरान में भी सद्दाम हुसैन जैसा दौर दोहराना चाहता है ? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump Iran Warning)की इस आक्रामकता का असली लक्ष्य केवल ईरान का शासन बदलना नहीं, बल्कि क्षेत्र का पूरा भू-राजनैतिक नक्शा बदलना (Ayatollah Khamenei vs Trump) भी है। आरोप लग रहे हैं कि वाशिंगटन, तेहरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी घातक मिसाइल क्षमता पूरी तरह जमींदोज करना चाहता है। इसके पीछे 'ग्रेटर इजराइल' की उस अवधारणा को बल मिलता हुआ दिख रहा है, जिसमें मध्य पूर्व का पूर्ण नियंत्रण (Middle East War Risk) इजराइल के हाथों में सौंपने की रणनीति छिपी हुई हो सकती है।