9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

सीज़फायर के बाद ट्रंप ने फिर दी ईरान को धमकी – ‘अगर पूरा समझौता नहीं हुआ तो पहले से ज़्यादा हमले होंगे’

Iran-US Ceasefire: ईरान और अमेरिका में सीज़फायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। क्या कहा ट्रंप ने? आइए जानते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Apr 09, 2026

Donald Trump

Donald Trump (Photo - Washington Post)

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच सीज़फायर लागू हो गया है, जिसका ऐलान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने किया है। यह सीज़फायर 2 हफ्ते का होगा और इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से हमले नहीं किए जाएंगे। सीज़फायर की शर्त के अनुसार ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को भी खोल दिया था, लेकिन लेबनान (Lebanon) पर इज़रायली हमलों की वजह से ईरान ने फिर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का फैसला लिया है। इससे सीज़फायर पर भी संकट मंडरा रहा है। इसी बीच अब ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है।

पहले से ज़्यादा हमलों की दी धमकी

ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। फिलहाल दोनों देशों के बीच पूरा समझौता नहीं हुआ है और सीज़फायर भी सिर्फ 2 हफ्ते के लिए है, लेकिन पूर्ण समझौते पर 10 अप्रैल से पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में बातचीत शुरू होगी। ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए कहा है कि अगर ईरान पूरे समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ, तो उस पर पहले से ज़्यादा हमले किए जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर ईरान की तरफ से सीज़फायर तोडा गया, तो अमेरिका की तरफ से फिर से जंग शुरू कर दी जाएगी।

सैनिक रहेंगे तैनात

ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिकी सैनिक फिलहाल मिडिल ईस्ट में ही तैनात रहेंगे, जिससे स्थिति पर पूरी तरह से नज़र बनी रहे। ट्रंप ने साफ कर दिया कि जब तक दोनों पक्षों के बीच पूरा समझौता नहीं हो जाता, अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में ही रहेंगे।

ये भी पढ़ें

सीज़फायर के बाद होर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप का बड़ा दावा, एक साथ टोल टैक्स वसूलेंगे अमेरिका-ईरान!
विदेश
Donald Trump

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

world news

World News in Hindi

Updated on:

09 Apr 2026 10:17 am

Published on:

09 Apr 2026 10:11 am

Hindi News / World / सीज़फायर के बाद ट्रंप ने फिर दी ईरान को धमकी – ‘अगर पूरा समझौता नहीं हुआ तो पहले से ज़्यादा हमले होंगे’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर के बाद पाकिस्तान की कूटनीति फेल? जानें ऐसा क्यों हुआ

विदेश

ईरान से सीजफायर के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर बनाया दबाव, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Donald Trump and Pakistan PM Shehbaz Sharif
विदेश

पाकिस्तान की उड़ी खिल्ली! जेडी वेंस ने सीजफायर शर्तों पर शहबाज शरीफ के दावे को किया खारिज

विदेश

Patrika Explain: ट्रंप के फैसले से नेतन्याहू नाराज, बातचीत के अंतिम समय में इजरायल की एंट्री, क्या है सीजफायर की पूरी इनसाइड स्टोरी?

विदेश

‘गलतफहमी में ना रहे ईरान’, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने लेबनान को लेकर दी धमकी

US Iran ceasefire 2026, JD Vance statement on Iran, US warns Iran over Lebanon, Iran Israel conflict latest news, Lebanon Israel airstrikes 2026,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.