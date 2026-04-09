सीज़फायर के बाद ट्रंप ने फिर दी ईरान को धमकी – ‘अगर पूरा समझौता नहीं हुआ तो पहले से ज़्यादा हमले होंगे’

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच सीज़फायर लागू हो गया है, जिसका ऐलान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने किया है। यह सीज़फायर 2 हफ्ते का होगा और इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से हमले नहीं किए जाएंगे। सीज़फायर की शर्त के अनुसार ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को भी खोल दिया था, लेकिन लेबनान (Lebanon) पर इज़रायली हमलों की वजह से ईरान ने फिर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का फैसला लिया है। इससे सीज़फायर पर भी संकट मंडरा रहा है। इसी बीच अब ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है।