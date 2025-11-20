सूडान में चल रही जंग खत्म करवाने में मदद करेंगे ट्रंप! सऊदी क्राउन प्रिंस के कहने पर लिया फैसला

Donald Trump with Mohammed bin Salman Al Saud (Photo - Washington Post)
सूडान (Sudan) में आर्मी और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच 15 अप्रैल 2023 से चल रही जंग अभी भी जारी है। इस जंग में हज़ारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लाखों लोग बेघर और विस्थापित हो गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों को मुश्किल हालात में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। करोड़ों लोगों के सामने खाने का संकट भी पैदा हो गया है और कुपोषण भी बढ़ रहा है। आरएसएफ अभी भी समय-समय पर हमले करता रहता है, जिसमें कई निर्दोष मारे जाते हैं। अब इस जंग पर अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बड़ा बयान दिया है।
ट्रंप ने बुधवार को सूडान में चल रही जंग पर बात करते हुए कहा कि सूडान धरती पर सबसे हिंसक देश बन गया है और वहाँ चल रही जंग से जान-माल का काफी नुकसान हो चुका है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस जंग को खत्म कराना पहले उनके एजेंडे में शामिल नहीं था, लेकिन अब वह इस जंग को खत्म करवाने में मदद करेंगे। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ट्रंप प्रशासन ने इस जंग को खत्म करवाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सूडान की सेना ने इसे अस्वीकार कर दिया था।
मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि अगर सूडान में चल रही जंग को खत्म करवाना ट्रंप के एजेंडे में शामिल नहीं था, तो वह ऐसा करने की क्यों सोच रहे हैं? दरअसल उन्होंने यह फैसला सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद (Mohammed bin Salman Al Saud) के कहने पर लिया है। सऊदी के क्राउन प्रिंस 17-20 नवंबर के दौरान अमेरिका दौरे पर हैं, जिस दौरान उनकी ट्रंप से मुलाकात हुई और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा हुई।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग