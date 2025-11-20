सूडान में चल रही जंग खत्म करवाने में मदद करेंगे ट्रंप! सऊदी क्राउन प्रिंस के कहने पर लिया फैसला

सूडान (Sudan) में आर्मी और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच 15 अप्रैल 2023 से चल रही जंग अभी भी जारी है। इस जंग में हज़ारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लाखों लोग बेघर और विस्थापित हो गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों को मुश्किल हालात में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। करोड़ों लोगों के सामने खाने का संकट भी पैदा हो गया है और कुपोषण भी बढ़ रहा है। आरएसएफ अभी भी समय-समय पर हमले करता रहता है, जिसमें कई निर्दोष मारे जाते हैं। अब इस जंग पर अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बड़ा बयान दिया है।