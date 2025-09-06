G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने नहीं जाएंगे ट्रंप, अगले साल अपने रिज़ॉर्ट में करना चाहते हैं आयोजन

G20 शिखर सम्मेलन 2025 में हिस्सा लेने के लिए नहीं जाने के ऐलान के साथ ही ट्रंप ने G20 शिखर सम्मेलन 2026 के संबंध में अपनी योजना के बारे में भी बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति अगले साल इस शिखर सम्मेलन का आयोजन अपने रिज़ॉर्ट में करना चाहते हैं। ट्रंप ने ओवल ऑफिस (Oval Office) में पत्रकारों से बात करते हुए इस बारे में बताया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रंप का यह गोल्फ रिज़ॉर्ट फ्लोरिडा राज्य के मियामी में स्थित है और इसका नाम 'ट्रंप नेशनल डोरल' (Trump National Doral) है।