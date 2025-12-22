22 दिसंबर 2025,

विदेश

Epstein Scandal से जुड़ी ट्रंप की वो तस्वीर, जिसे डिलीट करने पर मचा बवाल, अब प्रशासन ने कहा- बिना एडिट किए…

न्याय विभाग ने जेफरी एपस्टीन फाइलों से डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर को हटा कर फिर से पोस्ट कर दिया। वजह बताया कि पीड़ितों की सुरक्षा की चिंता में इमेज हटा दी गई थी।

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 22, 2025

US President Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फोटो- एएनआई)

अमेरिका के न्याय विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस) द्वारा दोषी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी फाइलें जारी किए जाने के एक दिन बाद नया विवाद खड़ा हो गया है।

सरकारी वेबसाइट से कम से कम 16 तस्वीरों के गायब होने की बात सामने आई है, जिनमें अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की एक तस्वीर भी शामिल बताई जा रही है।

इन तस्वीरों को हटाने की कोई पूर्व सूचना सार्वजनिक रूप से नहीं दी गई, जिससे डेमोक्रेटिक पार्टी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए।

गायब हुईं फाइलों में नग्न महिलाओं की पेंटिंग्स, दराजों और फर्नीचर में रखी तस्वीरें और एपस्टीन के न्यूयॉर्क स्थित घर का वह कुख्यात मसाज रूम भी शामिल है, जहां कई यौन हमलों के होने की जांच एजेंसियों ने पुष्टि की थी।

इन्हीं तस्वीरों में से एक फोटो में ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, एपस्टीन और उसकी दोषी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल एक साथ दिखाई दे रहे थे। न्याय विभाग की ओर से किसी तरह की सफाई न दिए जाने से अटकलें और तेज हो गई हैं।

डेमोक्रेट्स ने लगाए पर्दा डालने के आरोप

हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेटिक सदस्यों ने सोशल मीडिया पर सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने गायब तस्वीर का हवाला देते हुए पूछा कि क्या इसे जानबूझकर हटाया गया है और जनता से क्या छिपाया जा रहा है।

महीनों बाद जारी की गई ये फाइलें भी कई सवालों के जवाब देने में नाकाम रहीं। दिलचस्प बात यह है कि फाइलों में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का उल्लेख प्रमुखता से है, जबकि ट्रंप ने अब तक इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

तस्वीर को फिर से अपलोड करने के बाद न्याय विभाग ने क्या कहा?

हालांकि, भारी बवाल के बाद न्याय विभाग ने जेफरी एपस्टीन फाइलों के हालिया बैच से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर दोबारा पोस्ट कर दी।

एक्स पोस्ट में न्याय विभाग ने कहा- पीड़ितों की सुरक्षा के लिए संभावित आगे की कार्रवाई को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप की एक इमेज को डिलीट किया गया था। अत्यधिक सावधानी बरतते हुए, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आगे की समीक्षा के लिए इमेज को अस्थायी रूप से हटा दिया था।

उन्होंने आगे लिखा- समीक्षा के बाद यह तय किया गया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तस्वीर में एपस्टीन के किसी भी पीड़ित को दिखाया गया है और इसे बिना किसी बदलाव या संपादन के दोबारा पोस्ट कर दिया गया है।

