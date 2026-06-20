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कतर के लग्जरी Boeing 747 का ट्रंप ने किया उद्घाटन, बोले- प्लेन उड़ते हुए व्हाइट हाउस में बदला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर से उपहार में मिले अत्याधुनिक Boeing 747 विमान का अनावरण करते हुए इसे उड़ता हुआ व्हाइट हाउस बताया।

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भारत

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Devika Chatraj

Jun 20, 2026

Boeing 747

कतर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उपहार में मिला Boeing 747 विमान (ANI)

Donald Trump Unveils Air Force One: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कतर की ओर से उपहार में मिले Boeing 747 विमान का उद्घाटन किया। मैरीलैंड स्थित जॉइंट बेस एंड्रयूज में आयोजित विशेष समारोह के दौरान ट्रंप ने इस विमान को उड़ता हुआ व्हाइट हाउस बताया और कहा कि यह दुनिया के सबसे आधुनिक, सुरक्षित और शानदार विमानों में से एक है। ट्रंप ने दावा किया कि इस विमान की तकनीकी क्षमता, सुरक्षा व्यवस्था और लग्जरी सुविधाएं इसे अब तक के सबसे उन्नत राष्ट्रपति विमानों में शामिल करती हैं।

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World News in Hindi

Published on:

20 Jun 2026 08:29 am

Hindi News / World / कतर के लग्जरी Boeing 747 का ट्रंप ने किया उद्घाटन, बोले- प्लेन उड़ते हुए व्हाइट हाउस में बदला

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