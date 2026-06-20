ईरान को राहत देने की तैयारी, मानवीय खर्च के लिए फ्रीज फंड जारी करने पर अमेरिका-कतर में मंथन

वहीं इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम की खबरों के बीच बड़ा बयान सामने आया है। हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने कहा है कि उनका संगठन इजरायल के कब्जे को कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के कब्जे वाली जमीन को मुक्त कराने के लिए लक्ष्य पर अडिग है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि यदि दुश्मन हमारे खिलाफ हथियार का इस्तेमाल करता है तो हम भी कड़ा जवाब देंगे।