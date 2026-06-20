सीज़फायर के कुछ देर बाद ही इज़रायल ने किया उल्लंघन, लेबनान में की बमबारी

इज़रायल और लेबनान के बीच सिर्फ दिखावे का सीज़फायर चल रहा है। इज़रायल ने 2 मार्च से लेबनान पर हमले तेज़ कर दिए थे। इन हमलों को रोकने के लिए ट्रंप की मध्यस्थता में 16 अप्रैल को पहली बार दोनों देशों में 10 दिन का सीज़फायर हुआ, लेकिन जंग नहीं रुकी। इसकी डेडलाइन खत्म होने के बाद सीज़फायर को 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन फिर भी जंग जारी रही। 15 मई को एक बार फिर दोनों देशों के बीच 45 दिन के सीज़फायर की सहमति बनी, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई। 3 जून को एक बार फिर सीज़फायर पर सहमति बनी, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। 19 जून को दोनों देशों में एक बार फिर सीज़फायर की सहमति बनी, लेकिन इज़रायल ने इसका भी उल्लंघन कर दिया।