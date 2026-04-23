ट्रंप ने भारत और चीन को बताया ‘नरक’, अमेरिकी राष्ट्रपति का विवादित पोस्ट वायरल

यह वीडियो माइकल सैवेज ने 1 अप्रैल को अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया था। इसमें उन्होंने अमेरिका की बर्थराइट सिटिजनशिप यानी जन्म के आधार पर नागरिकता नीति की आलोचना करते हुए कई विवादित दावे किए। वीडियो में सैवेज ने कहा कि अमेरिकी संविधान उस समय लिखा गया था जब हवाई यात्रा, इंटरनेट, टेलीविजन और आधुनिक संचार तकनीक मौजूद नहीं थीं। उनका तर्क था कि आज के समय में हालात पूरी तरह बदल चुके हैं, इसलिए पुरानी नीतियों पर सवाल उठाए जाने चाहिए।