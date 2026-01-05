5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

डोनाल्ड ट्रंप की इस लिस्ट ने खोली पाकिस्तान-चीन की पोल, लेकिन भारत के लिए आई बड़ी खुशखबरी!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी 120 देशों की 'वेलफेयर लिस्ट' ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है! जहां पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन जैसे देशों के प्रवासी अमेरिकी सरकारी मदद पर निर्भर हैं, वहीं भारतीय इस लिस्ट से पूरी तरह बाहर हैं। जानिए कैसे रिकॉर्ड सालाना कमाई और उच्च शिक्षा के दम पर भारतीयों ने अमेरिका में अपनी धाक जमाई है और वे क्यों हैं दुनिया के सबसे सफल प्रवासी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 05, 2026

Donald Trump

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (Photo - ANI)

Donald Trump Welfare List: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक सूची जारी की, जिसमें बताया गया है कि किन देशों के कितने प्रवासी अमेरिकी सरकार की मदद पर निर्भर हैं। इस सूची में भूटान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल सहित कई देशों के नाम शामिल हैं, लेकिन भारत का नाम इसमें नहीं है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने यह सूची अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रूथ सोशल’ पर साझा की है। इसमें दुनिया के करीब 120 देशों से जुड़े आंकड़े दिए गए हैं। डेटा के अनुसार, अमेरिका में रहने वाले विभिन्न देशों के कितने प्रवासी परिवार सरकारी वेलफेयर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, इसका ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है।

आंकड़ों पर नजर डालें तो करीब 54 प्रतिशत बांग्लादेशी परिवार अमेरिकी वेलफेयर योजनाओं का लाभ लेते हैं। वहीं यूक्रेन (42.7%), पाकिस्तान (40.2%) और नेपाल (34.8%) के प्रवासी परिवार भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा चीन के 32.9 प्रतिशत और इजरायल के 25 प्रतिशत प्रवासी परिवार भी अमेरिकी सरकारी सहायता पर निर्भर बताए गए हैं।

भारत का नाम क्यों नहीं?

खास बात यह है कि अमेरिकी वेलफेयर योजनाओं का लाभ उठाने वाले देशों की इस सूची में भारत का नाम शामिल नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक, इसकी प्रमुख वजह अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों का अपेक्षाकृत अधिक शिक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत होना है।

प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) के हालिया आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में भारतीय मूल के अमेरिकी परिवारों की औसत वार्षिक आय लगभग 1,51,200 डॉलर (करीब 1.26 करोड़ रुपये) रही। यह अमेरिका की औसत घरेलू आय (लगभग 75,000 डॉलर) से लगभग दोगुनी है।

एशियाई समुदायों में शीर्ष स्थान

भारतीय-अमेरिकी समुदाय अमेरिका में सभी नस्लीय और जातीय समूहों में सबसे अधिक कमाई करने वाला समुदाय माना जाता है। आय के मामले में यह ताइवानी और चीनी मूल के अमेरिकियों से भी आगे है। विशेषज्ञों के अनुसार, भारतीय समुदाय की इस आर्थिक सफलता के पीछे मुख्य रूप से तीन कारण हैं-

  • उच्च शिक्षा स्तर: अमेरिका में रहने वाले करीब 77 प्रतिशत भारतीयों के पास उच्च शिक्षा की डिग्री है, जो किसी भी अन्य प्रवासी समुदाय से अधिक है।
  • उच्च वेतन वाली नौकरियां: स्वास्थ्य सेवा (Healthcare), सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और प्रबंधन (Management) जैसे क्षेत्रों में भारतीयों की मजबूत मौजूदगी है, जहां वेतन अपेक्षाकृत अधिक होता है।
  • कम गरीबी दर: जहां अमेरिका की राष्ट्रीय गरीबी दर 12 प्रतिशत से अधिक है, वहीं भारतीय समुदाय में यह दर मात्र 6 प्रतिशत है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Jan 2026 02:00 am

Hindi News / World / डोनाल्ड ट्रंप की इस लिस्ट ने खोली पाकिस्तान-चीन की पोल, लेकिन भारत के लिए आई बड़ी खुशखबरी!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन: ट्रंप की ‘डॉनरो डॉक्ट्रिन’ ने लैटिन अमेरिका में मचा दी भू-राजनीतिक हलचल

Donald Trump and John Ratcliffe
विदेश

उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का किया परीक्षण, दक्षिण कोरिया ने कहा-उकसावे वाली कार्रवाई

Kim Jong Un
विदेश

नाइजीरिया के लागोस बंदरगाह पर मर्चेंट शिप से कोकीन की बड़ी खेप बरामद, 22 भारतीय गिरफ्तार

drugs
विदेश

'अगर हिम्मत है तो आओ और मुझे ले जाओ': मादुरो की पुरानी चुनौती का व्हाइट हाउस ने उड़ाया मजाक, वीडियो वायरल

Nicolas Maduro
विदेश

गिलगित-बाल्टिस्तान में विद्रोह: केयरटेकर कैबिनेट पर मचा बवाल, क्या पाकिस्तान के होने वाले हैं टुकड़े?

Gilgit Baltistan Civil Unrest
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.