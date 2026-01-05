डोनाल्ड ट्रंप की इस लिस्ट ने खोली पाकिस्तान-चीन की पोल, लेकिन भारत के लिए आई बड़ी खुशखबरी!

आंकड़ों पर नजर डालें तो करीब 54 प्रतिशत बांग्लादेशी परिवार अमेरिकी वेलफेयर योजनाओं का लाभ लेते हैं। वहीं यूक्रेन (42.7%), पाकिस्तान (40.2%) और नेपाल (34.8%) के प्रवासी परिवार भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा चीन के 32.9 प्रतिशत और इजरायल के 25 प्रतिशत प्रवासी परिवार भी अमेरिकी सरकारी सहायता पर निर्भर बताए गए हैं।