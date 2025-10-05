‘बालों से घसीटा, जानवरों की तरह किया ट्रीट’ ग्रेटा थनबर्ग ने इज़राइल पर लगाए हिरासत में बदसलूकी के आरोप

"द गार्जियन" की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्वीडिश विदेश मंत्रालय को भेजे गए एक ईमेल में कहा गया कि एक अधिकारी, जो जेल में ग्रेटा से मिलने गया था, ने बताया कि ग्रेटा ने दावा किया कि उन्हें एक ऐसी कोठरी में रखा गया था जो खटमलों से भरी थी। उन्हें बहुत कम खाना और पानी दिया गया। ईमेल में आगे कहा गया कि ग्रेटा को लंबे समय तक कठोर सतह पर बैठने के लिए मजबूर किया गया और जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया गया।