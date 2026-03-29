कुर्दिस्तान के राष्ट्रपति के आवास पर ड्रोन हमला, ईरान ने कहा- ये सब अमेरिका और इजरायल की साजिश है

वहीं, ईरान ने अमेरिका और इजरयाल पर सिविल इलाकों पर हमला करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और इजरायल पर ये आरोप लगाया है कि दोनों देश जानबूझकर विश्वविद्यालयों पर हमले कर रहे हैं।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिका और इजरायल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने युद्ध के दौरान जानबूझकर कई विश्वविद्यालयों और रिसर्च सेंटर पर हमला किया। इन हमलों में इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और तेहरान में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल हैं।