युद्ध के बीच इजरायली सेना का बड़ा दावा, कहा- कुछ ही दिनों में ईरान के सभी महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने तबाह हो जाएंगे

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, यमन के हूतियों की ओर से हमले पर डेफ्रिन ने कहा कि हम कई मोर्चों पर लड़ाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने हूती विद्रोहियों को चेताते हुए कहा कि जो कोई भी इजरायली नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेबनान के मोर्चे पर जारी जंग को लेकर डेफ्रिन ने कहा कि इजरायली सेना ने अब तक 850 से ज्यादा हिज्बुल्लाह मिलिटेंट्स को मार गिराया है और वह उत्तरी इजरायली बस्तियों पर सीधी फायरिंग को रोकने के लिए दक्षिणी लेबनान में कंट्रोल बढ़ा रही है।