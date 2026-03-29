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युद्ध के बीच इजरायली सेना का बड़ा दावा, कहा- कुछ ही दिनों में ईरान के सभी महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने तबाह हो जाएंगे

Iran-Israel War: ईरान इजरायल वार के बीच IDF ने बड़ा बयान दिया है। IDF ने कहा कि ईरान के सभी महत्वपूर्ण ठिकाने तबाह हो गए। पढ़ें पूरी खबर...

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भारत

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Pushpankar Piyush

Mar 29, 2026

IDF Strategic Warning

आईडीएफ की प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन।(फोटो: ANI/ X/@IDF)

Iran-Israel War: इजरायली डिफेंस फोर्सेज के प्रवक्ता एफी डेफ्रिन ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में ईरान के सभी महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने नष्ट हो जाएंगे। डेफ्रिन ने कहा कि हम ईरान की ज्यादातर सैन्य उत्पादन क्षमता को खत्म कर देंगे और ईरानी सरकार को उन्हें ठीक करने में लंबा समय लगेगा।

IDF प्रवक्ता ने कहा कि हम इस युद्ध को पूरी प्लानिंग से लड़ रहे हैं। हम स्थिति को भांपते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाब दे रहे हैं। हमारे पास स्थिति को बदलने का पूरा मौका है।

हम कई मोर्चों पर लड़ाई के लिए हैं तैयार: IDF

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, यमन के हूतियों की ओर से हमले पर डेफ्रिन ने कहा कि हम कई मोर्चों पर लड़ाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने हूती विद्रोहियों को चेताते हुए कहा कि जो कोई भी इजरायली नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेबनान के मोर्चे पर जारी जंग को लेकर डेफ्रिन ने कहा कि इजरायली सेना ने अब तक 850 से ज्यादा हिज्बुल्लाह मिलिटेंट्स को मार गिराया है और वह उत्तरी इजरायली बस्तियों पर सीधी फायरिंग को रोकने के लिए दक्षिणी लेबनान में कंट्रोल बढ़ा रही है।

इजरायल की नेशनल इमरजेंसी सर्विस मैगन डेविड एडोम (एमडीए) और इजरायल पुलिस ने कहा कि ईरान की ओर से दागी गई एक मिसाइल हमले में लगभग 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि डिस्पर्सिंग क्लस्टर म्यूनिशन मिसाइल में शख्स की मौत हो गई। इजरायली पुलिस ने कहा कि यह कलस्टर बम तेल अवीव मेट्रोपॉलिटन एरिया को निशाना बनाकर दागा गया था।

ईरानी हमले में मारा गया कंस्ट्रक्शन वर्कर

इसमें यह भी बताया गया कि मरने वाला एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था, जो मिसाइल से छोड़े गए क्लस्टर म्यूनिशन के छर्रे लगने से घायल हो गया। एमडीए ने यह भी बताया कि दो लोग इन हमलों में मामूली रूप से घायल हुए हैं। ईरान से हुए लॉन्च ने आधी रात के करीब सेंट्रल इजरायल के बड़े इलाकों में एयर डिफेंस सायरन चालू कर दिए, जिससे लोग शेल्टर में भाग गए। इससे पहले, ईरान से दक्षिणी इजरायल में एक मिसाइल लॉन्च की गई थी, जिससे दो लोगों को हल्की चोटें आईं।

बता दें, यह घटनाक्रम 28 फरवरी से ईरान पर शुरू हुए अमेरिका-इजरायली संयुक्त हमलों के बाद बढ़े तनाव के बीच हुआ है। अमेरिका और इजरायल की ओर से 28 फरवरी को किए गए हमले के बाद ही जवाब में ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों ने पूरे मिडिल ईस्ट में इजरायल और अमेरिकी बेस और ठिकानों पर हमले किए।

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Published on:

29 Mar 2026 10:30 am

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