भूकंप से अफगानिस्तान में अब तक 622 लोगों की मौत, मचा हाहाकार

अफगानिस्तान (Afghanistan) में आए भूकंप ने कहर बरपा दिया है। यह भूकंप नांगरहार (Nangarhar) प्रांत की राजधानी जलालाबाद (Jalalabad) जिले में भारतीय समयानुसार 1 सितंबर को आधी रात के बाद 12 बजकर 47 मिनट पर आया। उस समय अफगानिस्तान में देर रात 11 बजकर 47 मिनट समय हो रहा था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.0 दर्ज की गई और इसकी गहराई 8 किलोमीटर थी। इस भूकंप ने तबाही मचा दी है, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ है।