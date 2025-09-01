भूकंप से अफगानिस्तान में अब तक 622 लोगों की मौत, मचा हाहाकार

अफगानिस्तान (Afghanistan) में आए भूकंप ने कहर बरपा दिया है। यह भूकंप नांगरहार (Nangarhar) प्रांत की राजधानी जलालाबाद (Jalalabad) जिले में भारतीय समयानुसार 1 सितंबर को आधी रात के बाद 12 बजकर 47 मिनट पर आया। उस समय अफगानिस्तान में देर रात 11 बजकर 47 मिनट समय हो रहा था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.0 दर्ज की गई और इसकी गहराई 8 किलोमीटर थी। इस भूकंप ने तबाही मचा दी है, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ है।
अफगानिस्तान के जलालाबाद जिले में आए भूकंप की वजह से अब तक करीब 622 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बात की जानकारी तालिबान सरकार के आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी है।
जलालाबाद जिले में आए भूकंप का असर आसपास के इलाकों के साथ ही भारत और पाकिस्तान में भी कुछ जगह महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता ज़्यादा थी और गहराई कम, जिससे काफी ज़्यादा नुकसान हुआ। इस भूकंप के बाद कई आफ्टरशॉक्स भी आए। जानकारी के अनुसार इस भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 1,000 पार जा सकता है।
इस भूकंप की वजह से 1,000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों में पहुंचाया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कई लोगों के अभी भी मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है।
इस भूकंप की वजह से प्रभावित क्षेत्र में कुछ गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। घर तहस-नहस होकर मलबे में बदल गए हैं। रेस्क्यू टीम, बचाव कार्य में जुटी हुई है।