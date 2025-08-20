एलिफेंट-ड्रैगन डांस: भारत और चीन के संबंधों में सुधार की बड़ी सहमतियाँ

चाइनीज़ विदेश मंत्री यी ने मंगलवार की शाम को पीएम मोदी से भी मुलाकात की। उन्होंने पीएम को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की 31 अगस्त से चीन में होने वाली बैठक के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से न्यौता दिया, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार किया। पीएम ने कहा कि वह जिनपिंग से मिलने के लिए उत्सुक हैं। मुलाकात में पीएम मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति के महत्व पर बल दिया तथा इस मुद्दे पर निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने पिछले साल रूस में जिनपिंग के साथ अपनी बैठक के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर और सकारात्मक प्रगति का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि स्थिर और रचनात्मक द्विपक्षीय संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि में अहम योगदान देंगे।