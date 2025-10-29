एलन मस्क ने किया ग्रोकपीडिया लॉन्च, टेस्ला सीईओ पद छोड़ने की भी दी चेतावनी

मस्क की कंपनी एक्स-एआई ने विकिपीडिया के प्रतिद्वंद्वी के रूप में एआई -पावर्ड 'ग्रोकपीडिया' (Grokpedia) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म मस्क के ग्रोक मॉडल पर आधारित है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (ट्विटर) पर उपलब्ध है। ग्रोकपीडिया के शुरुआती संस्करण में 8 लाख से ज़्यादा एंट्रीज़ हैं, जिसे मस्क ने सिर्फ शुरुआत बताया है। उन्होंने दावा किया कि भविष्य में आने वाला वर्ज़न 1.0 वर्तमान वर्जन 0.1 से 10 गुना बेहतर होगा और उनकी राय में यह अभी भी विकिपीडिया से बेहतर है। मस्क का मानना है कि ग्रोकपीडिया, एआई के माध्यम से जानकारी को ज़्यादा सटीक और व्यक्तिगत तरीके से प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखता है, जिससे गलत जानकारी की संभावना कम हो। इसके साथ ही ग्रोकपीडिया पूरी तरह से ओपनसोर्स है।