Elon Musk Grok Trump Criminal Statement: एलन मस्क के ग्रोक ने डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump )को वाशिंगटन डीसी का "सबसे कुख्यात अपराधी" बताया। एआई चैटबॉट (AI chatbot) ने रविवार को, एक एक्स यूजर को जवाब दिया, जिसने पूछा था कि क्या डीसी में हिंसक अपराध कम हो रहा है, और एक अन्य यूजर ने पूछा था कि राजधानी में "सबसे कुख्यात अपराधी" कौन है। एलन मस्क (Elon Musk) के एआई चैटबॉट ग्रोक (AI Grok) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वाशिंगटन डीसी ( Washington DC) का "सबसे कुख्यात अपराधी" घोषित किया है। यह टिप्पणी तब की गई जब कुछ एक्स यूजर्स ने चैटबॉट से अमेरिकी राजधानी में अपराध के बारे में पूछा। जवाब में, ग्रोक ने बार-बार दावा किया कि न्यूयॉर्क में व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी के लिए ट्रंप पर लगे 34 गंभीर अपराधों ने उन्हें शहर का सबसे कुख्यात अपराधी बना दिया है।