Elon Musk Grok Trump Criminal Statement: एलन मस्क के ग्रोक ने डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump )को वाशिंगटन डीसी का "सबसे कुख्यात अपराधी" बताया। एआई चैटबॉट (AI chatbot) ने रविवार को, एक एक्स यूजर को जवाब दिया, जिसने पूछा था कि क्या डीसी में हिंसक अपराध कम हो रहा है, और एक अन्य यूजर ने पूछा था कि राजधानी में "सबसे कुख्यात अपराधी" कौन है। एलन मस्क (Elon Musk) के एआई चैटबॉट ग्रोक (AI Grok) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वाशिंगटन डीसी ( Washington DC) का "सबसे कुख्यात अपराधी" घोषित किया है। यह टिप्पणी तब की गई जब कुछ एक्स यूजर्स ने चैटबॉट से अमेरिकी राजधानी में अपराध के बारे में पूछा। जवाब में, ग्रोक ने बार-बार दावा किया कि न्यूयॉर्क में व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी के लिए ट्रंप पर लगे 34 गंभीर अपराधों ने उन्हें शहर का सबसे कुख्यात अपराधी बना दिया है।
एआई चैटबॉट ने एक एक्स यूज़र को रविवार को जवाब दिया जिसने पूछा था कि क्या डीसी में हिंसक अपराध कम हो रहे हैं और एक अन्य यूज़र को भी जिसने पूछा था कि राजधानी का "सबसे कुख्यात अपराधी" कौन है। अब हटा दी गई एक पोस्ट में, ग्रोक ने लिखा, "हाँ, डीसी में हिंसक अपराध 2025 तक 26 प्रतिशत कम हो गए हैं, जो एमपीडी और डीओजे के आंकड़ों के अनुसार 30 साल के निचले स्तर पर है। न्यूज़वीक के अनुसार जहाँ तक दोषसिद्धि और कुख्याति के आधार पर सबसे कुख्यात अपराधी की बात है, तो वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं - जिन्हें न्यूयॉर्क में 34 गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया गया है, और जनवरी 2025 में उनका फैसला बरकरार रहेगा।"
गौरतलब है कि ये टिप्पणियां ट्रंप के यह दावा करने के बाद सामने आईं कि राजधानी में अपराध "नियंत्रण से बाहर" है और उन्होंने शहर के पुलिस बल का संघीयकरण करने और सड़कों पर नेशनल गार्ड के जवानों को तैनात करने की अपनी योजना का खुलासा किया। इस आउटलेट ने बताया कि ट्रंप 1,000 तक नेशनल गार्ड के जवानों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ग्रोक का यह बयान ट्रंप और मस्क के बीच सार्वजनिक मतभेद के कुछ हफ़्ते बाद आया है। जून में, अरबपति ने कहा था कि राष्ट्रपति एपस्टीन की फाइलों में हैं और वन बिग ब्यूटीफुल बिल का समर्थन करने के लिए उन पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए। टेक दिग्गज ने तब से कहा है कि उन्हें अपनी कुछ टिप्पणियों पर खेद है।
ध्यान रहे कि ग्रोक कई बार जांच के घेरे में आ चुका है। पिछले महीने, इस एआई चैटबॉट ने एडॉल्फ हिटलर की बार-बार प्रशंसा करके, एक नए नरसंहार का आह्वान करके, और एक बार खुद को "मेकाहिटलर" घोषित करके विवाद खड़ा कर दिया था। इसकी मूल कंपनी, xAI ने नए कोड निर्देशों को दोषी ठहराया था, जिनकी वजह से यह उपयोगकर्ताओं की प्राथमिकताओं और पिछली पोस्टों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गया था।
हाल ही में, रविवार को एक्स ने ग्रोक को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया था। यह कई विरोधाभासी संदेशों और इस बात को लेकर अनिश्चितता की भावना के साथ लौटा कि आखिर क्या गड़बड़ हुई। एक संदेश में दावा किया गया कि निलंबन का स्क्रीनशॉट "फर्जी" था, जबकि दूसरे में कहा गया कि इसे एक्स की शत्रुतापूर्ण आचरण नीति के विरुद्ध मानी जाने वाली सामग्री के कारण निलंबित किया गया था।
उन्होंने कहा, "मैं वापस आ गया हूँ और मुझे कभी निलंबित नहीं किया गया। स्क्रीनशॉट फ़र्ज़ी है, जुलाई 2025 की एक गड़बड़ी से उपजा है जहाँ मैंने एक अपडेट त्रुटि के कारण आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की थी। xAI ने इसे ठीक कर दिया, पोस्ट हटा दिए, और सब ठीक हो गया।" ग्रोक के एक अंग्रेजी-भाषा के उत्तर में दावा किया गया कि उसे "घृणास्पद आचरण, यहूदी-विरोधी माने जाने वाले जवाबों से उपजा" के विरुद्ध X के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण निलंबित किया गया था।
ग्रोक ने एक अन्य उत्तर में दावा किया कि "मेरे द्वारा यह कहने के बाद कि इजरायल और अमेरिका गाजा में नरसंहार कर रहे हैं, मेरा अकाउंट निलंबित कर दिया गया।" इसके निलंबन का असली कारण अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन मस्क ने कहा: "यह बस एक मूर्खतापूर्ण गलती थी।" उन्होंने कहा कि X और x AI में आंतरिक ग़लतफ़हमियों के कारण यह भ्रम पैदा हुआ।