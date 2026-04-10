Epstein Files: ‘मेरी जेफरी एप्सटीन से कोई दोस्ती नहीं, सिर्फ मुलाकातें थीं’ ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप का बयान आया सामने

Epstein Files को लेकर कुछ ना कुछ विवाद सामने आता ही रहता है। अब नया मामला इस संबंध में सामने आ गया है। अमेरिका की फर्स्ट लेडी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेलानिया ट्रंप(Melania Trump) ने आखिरकार उन चर्चाओं पर खुलकर जवाब दिया है, जिनमें उनका नाम Jeffrey Epstein से जोड़ा जा रहा था। गुरुवार को व्हाइट हाउस से बयान जारी किया गया। जिसमें उन्होंने इन सभी आरोपों को पूरी तरह झूठा और मानहानिकारक बताया। मेलानिया ने साफ शब्दों में कहा कि “अब इन झूठी बातों को खत्म होना चाहिए।” उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका एपस्टीन या उसकी करीबी सहयोगी Ghislaine Maxwell से कभी कोई निजी रिश्ता नहीं रहा।