Pakistan News : पाकिस्तान में हर साल अल्पसंख्यक समुदायों की कम से कम 2,000 नाबालिग लड़कियों का अपहरण (Abducting hindu girl in Pakistan) होता है। इन लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन (Religion Change in Pakistan of Hindu-Christian girl) करवाकर मुस्लिम बनाया जाता है ताकि मुस्लिम पुरुषों से उनकी शादी (Minor Hindu and Christian girl marriage in Pakistan) कराई जा सके। यह खुलासा पाकिस्तान के प्रमुख अल्पसंख्यक अधिकार समूह वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी (VOPM Report) की एक ताज़ा रिपोर्ट में हुआ है।