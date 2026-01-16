Explainer: क्या है ट्रंप का ‘गोल्डन डोम’? जिसके लिए अमेरिका को हर हाल में चाहिए ग्रीनलैंड

डोनाल्ड ट्रंप ने बीते साल जनवरी में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही इजरायल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की तर्ज पर गोल्डन डोम प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य पूरे अमेरिका को किसी भी प्रकार के मिसाइल हमले से बचाना है। इसके लिए ट्रंप ने 175 अरब डॉलर आवंटित करने की योजना बनाई है। इसे उनके कार्यकाल में पूरा करने का लक्ष्य था। हालाकि रक्षा विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है। उनके अनुसार इस प्रोजेक्ट की लागत 20 वर्षों में एक ट्रिलियन डॉलर तक हो सकती है।