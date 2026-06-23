US-Pakistan Relations: आतंकवादी देश घोषित होने के बाद भी पाकिस्तान अमेरिका का करीबी कैसे बन गया ?

How Pakistan Became Close to The US : इन दिनों अमेरिका और पाकिस्तान के बीच खूब बन रही है। यह सब तब हो रहा है, जब अमेरिका इस देश की हकीकत से वाकिफ है। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान बरसों से आतंकवाद को पोषित करता रहा है,वहां सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, कभी भारत के पंजाब तो कभी कश्मीर में आतंकवादियों की फंडिंग, ट्रेनिंग और अलगाववादियों को सम​र्थन देने और भारत में घुसपैठ करवाने और आतंकी मॉडयूल भारत पहुंचाने में भी पाकिस्तान पेश पेश रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास इस बात के भी सुबूत हैं कि पठानकोट, पहलगाम, पुलवामा और मुंबई में आतंकी हमले पाकिस्तान ने ही करवाए थे। वह आतंककारियों को पाकिस्तान में शरण देने में भी अग्रणी रहा है। इनमें हाफिज सईद और ओसामा बिन लादेन के नाम प्रमुख रहे हैं। लादेन को तो खुद अमेरिका ने पाकिस्तान में मार गिराया था। ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका का पसंदीदा और करीबी कैसे बन गया?