यूरोप में क्यों पड़ रही भीषण गर्मी? फ्रांस में 18 की मौत; गर्म कार में दो मासूमों ने तोड़ा दम

जहां तक स्पेन की बात है तो आमतौर पर ठंडे रहने वाले शहर सैन सेबास्टियन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जताई गई, जो कि इस तारीख के सामान्य तापमान से करीब दो गुना है। रॉयटर्स क्लाइमेट मॉनिटर के मुताबिक, सोमवार को यूरोप दुनिया का सबसे अधिक गर्म महाद्वीप रहा, जहां तापमान सामान्य औसत से सबसे ज्यादा ऊपर दर्ज किया गया। स्पेन की मौसम एजेंसी AEMET के प्रवक्ता रूबेन डेल कैम्पो ने कहा, 'हम इस समय सामान्य से 5 से 10 डिग्री अधिक तापमान देख रहे हैं। कुछ उत्तरी इलाकों में तो यह औसत से 10 डिग्री से भी ज्यादा है। आपको बता दें कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अप्रैल में जारी रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोप वैश्विक औसत की तुलना में दोगुनी से अधिक गति से गर्म हो रहा है।