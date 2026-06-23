कतर धमाके में 12 भारतीयों की मौत पर भारतीय विदेश मंत्री का आया बयान, एस.जयशंकर बोले- ‘परिवारों की हर संभव मदद की जा रही’



दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कतर के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि रविवार रात रास लाफान में हुए हादसे में 12 भारतीय नागरिकों की जान गई है। दूतावास ने यह भी कहा कि वह कतर प्रशासन के साथ मिलकर प्रभावित परिवारों की मदद कर रहा है और मृतकों के पार्थिव शरीर जल्द भारत भेजने की प्रक्रिया में जुटा है।दूतावास के मुताबिक, धमाके में घायल लोगों को इलाज मुहैया कराया जा रहा है और उनकी हालत स्थिर है। हालांकि भारतीय मृतकों की पहचान और वे किस राज्य से थे, इस बारे में आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।