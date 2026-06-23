‘चाची हम फंस गए हैं, किसी तरह हमें बचा लो’, लखनऊ अग्निकांड में तड़प-तड़प कर चली गई जान; परिजनों ने बताई आखिरी कॉल की बात

Lucknow Coaching Fire: राजधानी लखनऊ की तीन मंजिला इमारत में आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। इस हादसे के बाद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के पोस्टमार्टम हाउस में मातम पसरा हुआ है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन फूट-फूटकर रो रहे है और अपने बच्चों को याद कर रहे है।