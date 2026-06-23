ईरान का ऐलान- ‘होर्मुज अब कभी भी पहले की तरह खुला नहीं रहेगा’, कच्चे तेल का दाम अब चीन की पॉलिसी पर निर्भर

थिंक टैंक ने कहा कि 1973 में अरब देशों के प्रतिबंध के चलते वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई 7 फीसदी घट गई थी। इस वजह से कीमतों में 134 फीसदी का उछाल आ गया था, जबकि इस युद्ध के चलते 14 फीसदी सप्लाई में आई, लेकिन कीमतों में उस स्तर का इजाफा नहीं हुआ। जबकि, कहा जा रहा था कि यदि ईरान होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देता हो तो कच्चे तेल की कीमत 200 डॉलर के पार जा सकती है। थिंक टैंक ने इसका कारण बताते हुए कहा कि चीन के निर्णयों व बचाव के तरीकों ने ग्लोबल इकॉनोमी को एक भारी-भरकम शॉक से बचाया। थिंक टैंक ने कहा कि अब दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम के उतार चढ़ाव में चीन की नीति अहम भूमिका अदा करेगी।