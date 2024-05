US Presidential Elections : अमरीका और भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या अंतर है ? समझिए

Difference between the Powers of the Presidents of US and India : आम लोगों में यह बात चर्चा का विषय रहती है कि अमरीका और भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों में बहुत फर्क है। अमरीका में सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास होते हैं। अमरीका में प्रधानमंत्री जैसा कोई पद नहीं होता। भारत के राष्ट्रपति पास अमरीका के राष्ट्रपति की अपेक्षा अधिक अधिकार नहीं होते।

नई दिल्ली•May 15, 2024 / 03:14 pm• M I Zahir

Difference between the powers of the Presidents of US and India : अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव ( US Presidential Elections ) के मददेनजर लोगों के मन में कुछ सवाल हैं कि अमरीका और भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों और उनकी शक्तियों में क्या अंतर है? अमरीका का राष्ट्रपति देश की सुप्रीम पॉवर होता है और उसके पास सारे अधिकार और शक्तियां होती हैं। जबकि भारत के राष्ट्रपति के पास उतनी शक्तियां ( powers of the Presidents of India) और अधिकार नहीं होते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति की शक्तियों ( Powers of the Presidents of US) में संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान के अनुच्छेद II की ओर से स्पष्ट रूप से दी गई शक्तियों के साथ-साथ कांग्रेस के अधिनियमों की ओर से दी गई शक्तियाँ, निहित शक्तियाँ और राष्ट्रपति पद से जुड़ी बहुत सी नरम शक्तियाँ भी शामिल हैं।

नियुक्त करने और हटाने की शक्ति अमरीका में संविधान स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति को कानून पर हस्ताक्षर करने या वीटो करने, सशस्त्र बलों को आदेश देने, अपने मंत्रिमंडल की लिखित राय मांगने, कांग्रेस बुलाने या स्थगित करने, राहत और क्षमा देने और राजदूतों को प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति इस बात का ध्यान रखते हैं कि कानूनों को ईमानदारी से क्रियान्वित किया जाए और राष्ट्रपति के पास कार्यकारी अधिकारियों को नियुक्त करने और हटाने की शक्ति है। अमरीका के राष्ट्रपति संधियाँ कर सकते अमरीका के राष्ट्रपति संधियाँ कर सकते हैं, जिन्हें सीनेट के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता होती है, और यह उन विदेशी मामलों के कार्यों के अनुसार होता है जो अन्यथा कांग्रेस को नहीं दिए जाते हैं या सीनेट के साथ साझा नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार, अमरीका का राष्ट्रपति विदेश नीति के गठन और संचार को नियंत्रित कर सकता है और देश के राजनयिक कोर को निर्देशित कर सकता है। सीनेट की सलाह से नियुक्ति अमरीकी राष्ट्रपति अमरीकी सीनेट की सलाह और सहमति से अनुच्छेद III के तहत न्यायाधीशों और कुछ अधिकारियों की नियुक्ति भी कर सकता है। सीनेट अवकाश की स्थिति में, राष्ट्रपति अस्थायी नियुक्ति कर सकता है। अमरीकी राष्ट्रपति कमांडर-इन-चीफ राष्ट्रपति संयुक्त राज्य सशस्त्र बलों के साथ-साथ सभी संघीय संयुक्त राज्य मिलिशिया का कमांडर-इन-चीफ है और उन पर सर्वोच्च परिचालन कमान और नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है। इस क्षमता में, राष्ट्रपति के पास सैन्य अभियान शुरू करने, निर्देशित करने और पर्यवेक्षण करने, सैनिकों की तैनाती का आदेश देने या अधिकृत करने, एकतरफा परमाणु हथियार लॉन्च करने और रक्षा और होमलैंड सुरक्षा विभाग के साथ सैन्य नीति बनाने की पूर्ण शक्ति है। हालाँकि, युद्ध की घोषणा करने की संवैधानिक क्षमता केवल कांग्रेस में निहित है। संविधान में अमरीकी राष्ट्रपति अमरीकी संविधान का अनुच्छेद II स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति को इस प्रकार नामित करता है: संयुक्त राज्य अमरीका की सेना और नौसेना और कई राज्यों के मिलिशिया के प्रमुख कमांडर, जब संयुक्त राज्य अमरीका की वास्तविक सेवा में बुलाया गया है। अमरीकी रैंकों की जड़ें अमरीकी रैंकों की जड़ें ब्रिटिश सैन्य परंपराओं में हैं, जहां राष्ट्रपति के पास अंतिम अधिकार होता है, लेकिन कोई रैंक नहीं, नागरिक स्थिति बरकरार रहती है। सन 1947 से पहले, राष्ट्रपति सेना (युद्ध सचिव के अधीन) और नौसेना और मरीन कोर (नौसेना के सचिव के अधीन) का एकमात्र सामान्य वरिष्ठ होता था। यूनिफाइड कमांड प्लान ( Unified Command Plan)

सन 1947 के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, और उसी अधिनियम में 1949 के संशोधनों ने रक्षा विभाग बनाया और सेवाएँ (सेना, नौसेना, मरीन कोर और वायु सेना) सचिव के “अधिकार, निर्देशन और नियंत्रण” के अधीन हो गईं। वहीं रक्षा सशस्त्र बलों की वर्तमान परिचालन कमान राष्ट्रपति से रक्षा विभाग को सौंपी गई और आम तौर पर इसका प्रयोग इसके सचिव के माध्यम से किया जाता है। संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष और लड़ाकू कमांड राष्ट्रपति की ओर से अनुमोदित यूनिफाइड कमांड प्लान ( UCP ) में उल्लिखित संचालन में सहायता करते हैं। नेशनल गार्ड पर भी सीधा नियंत्रण अमरीकी राष्ट्रपति युद्धकाल में राष्ट्रपति की ओर से व्यक्तिगत रूप से संभाले जाने वाले सैन्य विवरण की मात्रा नाटकीय रूप से भिन्न होती है। राष्ट्रपति – कुछ सीमाओं के साथ – नेशनल गार्ड्स की सभी या अलग-अलग इकाइयों और राज्यों के नौसैनिक मिलिशिया को संघीय सेवा में बुला सकते हैं ताकि या तो नियमित बलों को पूरक किया जा सके, विद्रोह या विद्रोह के मामले में राज्य सरकारों की सहायता की जा सके, या ऐसी स्थिति में संघीय कानून लागू किया जा सके। सामान्य तरीकों से प्रवर्तन अव्यावहारिक है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ कोलंबिया नेशनल गार्ड पर भी सीधा नियंत्रण रखता है।

अब समझें भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ आइए जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय का महत्व और उसकी जिम्मेदारियाँ क्या है? भारत का राष्ट्रपति भारत सरकार में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पदों में से एक है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और भारत का प्रथम नागरिक होता है। वह सरकार के रोजमर्रा के प्रशासन से अलग, एक औपचारिक भूमिका निभाते हैं, जो मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी है। हालाँकि, राष्ट्रपति अभी भी देश की दिशा तय करने और संविधान की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ भी है। भारत के राष्ट्रपति की कई जिम्मेदारियां भारत के राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री सहित सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने और बर्खास्त करने और संसद के सत्र बुलाने और स्थगित करने की शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि सरकार के कानून और कार्य भारत के संविधान के अनुसार हैं। भारत के राष्ट्रपति देश और विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और विदेशी राजनयिकों और गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हैं। वहीं

विधायी प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भी भूमिका होती है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य भारत का संविधान राज्य के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका पूरी करने के लिए, राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ देता है। इन शक्तियों और कार्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि राष्ट्रपति प्रभावी ढंग से राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य कर सकें और सरकार के कामकाज की देखरेख कर सके। भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति भारत का राष्ट्रपति सरकार की कार्यकारी शाखा का औपचारिक प्रमुख होता है और वह सरकार की ओर से की जाने वाली सभी गतिविधियाँ उसके नाम पर की जाती हैं। उसके पास आधिकारिक दस्तावेजों और उपकरणों को प्रमाणित करने के लिए नियम स्थापित करने के साथ-साथ सरकारी व्यवसाय के प्रशासन को सुव्यवस्थित करने और मंत्रियों के बीच कार्यों को आवंटित करने की शक्तियां है। सहयोग को बढ़ावा दे सकता उसके पास प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ-साथ अन्य प्रमुख अधिकारियों जैसे अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और राज्य के राज्यपालों आदि को नियुक्त करने का अधिकार है। वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों से भी जानकारी का अनुरोध कर सकते हैं। वह हाशिये पर रहने वाले समुदायों की स्थितियों की जांच शुरू कर सकता है और केंद्र सरकार और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। इसके अतिरिक्त, उसके पास केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार है और कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित या आदिवासी क्षेत्र घोषित करने की शक्ति है । भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति है। उनके पास कानूनी या तथ्यात्मक मामलों पर सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की भी क्षमता है, हालांकि दी गई सलाह उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति के पास अपराध के दोषी व्यक्तियों को क्षमादान, राहत और सजा सहित क्षमादान देने का अधिकार है और वह सजा को निलंबित या कम कर सकते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद को बुला सकता है और स्थगित कर सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में संसद को संबोधित करते हैं। वह संसद के सदनों को संदेश भेजता है, चाहे वह संसद में लंबित किसी विधेयक के संबंध में हो या कोई और कारण हो। वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को इसकी कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त करता है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं।

वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता भारत का राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेता है। वहीं संसद में धन विधेयक जैसे कुछ विधेयक पेश करने के लिए उनकी पूर्व अनुशंसा या अनुमति की आवश्यकता होती है। साथ ही जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति को धन विधेयक केवल उसकी पूर्व अनुशंसा से ही संसद में पेश किया जा सकता है। वह संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण (अर्थात, केंद्रीय बजट) रखवाता है। इसके अलावा उनकी अनुशंसा के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती। वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि ले सकता है। वह केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की सिफारिश करने के लिए हर पांच साल के बाद एक वित्त आयोग का गठन करता है। राजनयिक शक्तियाँ और कार्य

भारत के राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियाँ और कार्य शामिल हैं। अंतराष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर राष्ट्रपति की ओर से बातचीत और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। हालाँकि, वे संसद की मंजूरी के अधीन हैं। वह अंतरराष्ट्रीय मंचों और मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और राजदूतों, उच्चायुक्तों आदि जैसे राजनयिकों को भेजता और प्राप्त करता है। भारत के राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति भारत की रक्षा सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं। उस क्षमता में, वह थल सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। वहीं संसद की मंजूरी के अधीन युद्ध की घोषणा कर सकते हैं या शांति स्थापित कर सकते हैं। शक्ति संसद की मंजूरी के अधीन भारत में आपातकाल घोषित करने की राष्ट्रपति की शक्ति संसद की मंजूरी के अधीन है। इसलिए, राष्ट्रपति की शक्तियां कई जांच और संतुलन के अधीन हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और संसद के बीच शक्तियों का संतुलन बनाए रखे। राष्ट्रपति की विभिन्न वीटो शक्तियाँ कोई विधेयक तभी अधिनियम बन सकता है जब उसे राष्ट्रपति की सहमति मिल जाए। जब ऐसा कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो उनके पास तीन विकल्प होते हैं उसकी सहमति दें या सहमति रोकें अथवा विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाएं। आधुनिक राज्यों में कार्यपालिका की ओर से प्राप्त वीटो शक्ति को निम्नलिखित चार प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पूर्ण वीटो: विधायिका की ओर से पारित विधेयक पर सहमति रोकना। योग्य वीटो: जिसे विधायिका द्वारा अधिक बहुमत के साथ खारिज किया जा सकता है। निलंबनात्मक वीटो: जिसे विधायिका से साधारण बहुमत से खारिज किया जा सकता है। पॉकेट वीटो: विधायिका से पारित विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करना। भारत के राष्ट्रपति को तीन अधिकार प्राप्त हैं- पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो। भारतीय राष्ट्रपति के मामले में कोई योग्य वीटो नहीं है; यह अमरीकी राष्ट्रपति के पास है। भारत के राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति के पास विभिन्न स्थितियों (स्थितिजन्य विवेक) के आधार पर निम्नलिखित विवेकाधीन शक्तियाँ हैं: जब किसी भी पार्टी या गठबंधन के पास लोकसभा में बहुमत नहीं होता है तो राष्ट्रपति के पास नेता या नेताओं के गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का विवेक होता है। जब मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है तो लोकसभा भंग करने का निर्णय राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया जाता है।

भारतीय के राष्ट्रपति के पास मंत्रिपरिषद की ओर से दी गई सलाह को वापस करने और किसी निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहने की विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। इसके अलावा, भारत के राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल की तरह कोई संवैधानिक विवेकाधिकार प्राप्त नहीं है। यह भी पढ़ें US Sanctions : अमरीका का भारत पर पलटवार, इज़राइल के साथ हथियारों की डील शुरू पढ़ना जारी रखे

