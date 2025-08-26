अमेरिका में OPT पर भी लगेगा बैन! जानें क्या है ये, भारतीय छात्रों पर पड़ेगा असर

OPT Program in USA: अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) प्रोग्राम बंद होने की कगार पर है। हाल ही में प्रस्तावित एक बिल, "फेयरनेस फॉर हाई-स्किल्ड अमेरिकन्स एक्ट 2025", के तहत OPT प्रोग्राम को समाप्त करने की योजना बनाई जा रही है, जिसका असर विशेष रूप से भारतीय छात्रों पर पड़ सकता है। यह प्रोग्राम F-1 वीजा धारकों को पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में 12 महीने तक काम करने की अनुमति देता है, और STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, और मैथमेटिक्स) क्षेत्र के छात्रों को अतिरिक्त 24 महीने का विस्तार मिलता है।