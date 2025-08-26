अमेरिका में OPT पर भी लगेगा बैन! जानें क्या है ये, भारतीय छात्रों पर पड़ेगा असर

OPT Program in USA: अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) प्रोग्राम बंद होने की कगार पर है। हाल ही में प्रस्तावित एक बिल, "फेयरनेस फॉर हाई-स्किल्ड अमेरिकन्स एक्ट 2025", के तहत OPT प्रोग्राम को समाप्त करने की योजना बनाई जा रही है, जिसका असर विशेष रूप से भारतीय छात्रों पर पड़ सकता है। यह प्रोग्राम F-1 वीजा धारकों को पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में 12 महीने तक काम करने की अनुमति देता है, और STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, और मैथमेटिक्स) क्षेत्र के छात्रों को अतिरिक्त 24 महीने का विस्तार मिलता है।
OPT प्रोग्राम अंतरराष्ट्रीय छात्रों, खासकर भारतीयों, के लिए करियर की शुरुआत करने और अमेरिकी नौकरी बाजार में अनुभव हासिल करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। 2024 में लगभग 200,000 छात्रों ने OPT का लाभ उठाया, जिसमें भारतीय छात्रों की संख्या सबसे अधिक थी। ओपन डोर्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 में अमेरिका में 331,602 भारतीय छात्र थे, जिनमें से 97,556 ने OPT में भाग लिया। यह प्रोग्राम न केवल छात्रों को आर्थिक रूप से स्थिरता देता है, बल्कि H-1B वीजा के लिए एक ब्रिज के रूप में भी काम करता है।
इससे अंतरराष्ट्रीय छात्र 2024 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में $40 बिलियन का योगदान दे रहे थे। OPT के खत्म होने से नामांकन में और कमी आ सकती है, जिससे विश्वविद्यालयों की आय प्रभावित होगी। कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, जो स्थिर पोस्ट-स्टडी वर्क विकल्प प्रदान करते हैं, भारतीय छात्रों को आकर्षित कर सकते हैं, जिससे अमेरिका की तकनीकी और अनुसंधान क्षमता को नुकसान होगा। तकनीकी और स्वास्थ्य क्षेत्र में पहले से ही कौशल की कमी है। OPT के बिना, कंपनियों को नए स्नातकों की भर्ती में कठिनाई होगी।