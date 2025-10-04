प्राइड फ्लैग के चक्कर में गई नौकरी, FBI चीफ काश पटेल ने ट्रेनी को किया बर्खास्त

दो वरिष्ठ एफबीआई अधिकारियों ने सीएनएन को बताया कि ऐतिहासिक रूप से डेस्क पर प्राइड फ्लैग लगाना ब्यूरो की नीति का उल्लंघन कभी नहीं माना गया। पूर्व निदेशक क्रिस्टोफर रे ने भी 2020 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान घुटने टेकने को नीति उल्लंघन नहीं ठहराया था। लेकिन पटेल के नेतृत्व में हाल ही में 20 से अधिक एजेंट्स को इसी कारण बर्खास्त किया गया। यह बर्खास्तगी सरकारी शटडाउन के पहले दिन हुई, जब संघीय कर्मचारियों में पहले से ही अनिश्चितता व्याप्त थी।