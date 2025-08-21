Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

फिजी के प्रधानमंत्री रबुका की भारत यात्रा: लीजिए पूरी जानकारी

Fiji Prime Minister India Visit: फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी रबुका 24 से 26 अगस्त तक भारत का दौरा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत बनाने का अवसर है।

भारत

MI Zahir

Aug 21, 2025

Fiji Prime Minister India Visit
फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी रबुका। (फोटो: X Handle ANI Digital)

Fiji Prime Minister India Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi)और विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) विदेशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उसी सिलसिले में अब फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी रबुका (Sitiveni Rabuka) 24 से 26 अगस्त के बीच भारत का दौरा करेंगे। यह उनका वर्तमान पद पर पहला औपचारिक भारत दौरा होगा। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच गहरे और मजबूत संबंधों को और भी मजबूती देना है। प्रधानमंत्री रबुका के साथ उनकी पत्नी सुलुती रबुका (Suluti Rabuka) भी भारत आएंगी। इसके अलावा, उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री रतु अटोनियो ललाबालावु और कई वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। यह उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत-फिजी रिश्तों की महत्ता दर्शाता है।

ये भी पढ़ें

Viral Video: अनन्या पांडे की पसंदीदा लाबूबू गुड़िया को भारतीय महिला ने माना ‘चीनी भगवान’
विदेश
Labubu Doll Worship Viral Video

भारत के प्रधानमंत्री मोदी से होगी मुलाकात

25 अगस्त को प्रधानमंत्री रबुका, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे ताकि दोनों देशों के बीच सहयोग को नई दिशा मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी अपनी ओर से रबुका का सम्मान करते हुए उनके लिए लंच भी आयोजित करेंगे।

शांति के महासागर पर भाषण

अपने आधिकारिक कार्यक्रमों के अलावा, प्रधानमंत्री रबुका ‘ओशन ऑफ पीस’ यानी शांति के महासागर पर एक व्याख्यान भी देंगे। यह व्याख्यान नई दिल्ली में भारतीय परिषद ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (ICWA) में आयोजित होगा। इस भाषण के जरिए वे समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय शांति और सहयोग के महत्व पर जोर देंगे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी होगी मुलाकात

प्रधानमंत्री रबुका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। यह भारत-फिजी संबंधों में नए स्तर की साझेदारी और सम्मान को दर्शाता है। इस मुलाकात के दौरान दोनों देश कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सकते हैं।

भारत-फिजी के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक

फिजी के राष्ट्रपति रतु विलीमे मैवलिली कटोनिवे ने अगस्त 2024 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘कम्पैनियन ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ फिजी’ दिया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने इसे दोनों देशों के बीच गहरे रिश्तों का प्रतीक बताया था।

साझा मूल्य और लोकतंत्र की एकता

राष्ट्रपति मुर्मू ने फिजी के दौरे के दौरान लोकतंत्र, विविधता, समानता और अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता जैसी साझा मूल्यों पर जोर दिया था। भारत और फिजी दोनों देशों के लोग इन मूल्यों को साझा करते हैं, जो उनके संबंधों को मजबूत बनाता है।

भविष्य के लिए उम्मीदें और चुनौतियां

प्रधानमंत्री रबुका की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देगी। यह दौरा भारत और फिजी के बीच नए सहयोग के अवसर खोल सकता है, खासकर समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में।

भारत और फिजी के पुराने और मजबूत रिश्ते

बहरहाल प्रधानमंत्री रबुका का यह दौरा भारत और फिजी के पुराने और मजबूत रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। दोनों देश अपनी साझेदारी को और गहरा करने, साझा हितों को बढ़ावा देने और अपने लोगों के बीच आपसी समझ को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह यात्रा आने वाले समय में द्विपक्षीय सहयोग को और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

21 Aug 2025 03:10 pm

Hindi News / World / फिजी के प्रधानमंत्री रबुका की भारत यात्रा: लीजिए पूरी जानकारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.