फिजी के प्रधानमंत्री रबुका की भारत यात्रा: लीजिए पूरी जानकारी

Fiji Prime Minister India Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi)और विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) विदेशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उसी सिलसिले में अब फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी रबुका (Sitiveni Rabuka) 24 से 26 अगस्त के बीच भारत का दौरा करेंगे। यह उनका वर्तमान पद पर पहला औपचारिक भारत दौरा होगा। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच गहरे और मजबूत संबंधों को और भी मजबूती देना है। प्रधानमंत्री रबुका के साथ उनकी पत्नी सुलुती रबुका (Suluti Rabuka) भी भारत आएंगी। इसके अलावा, उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री रतु अटोनियो ललाबालावु और कई वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। यह उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत-फिजी रिश्तों की महत्ता दर्शाता है।
25 अगस्त को प्रधानमंत्री रबुका, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे ताकि दोनों देशों के बीच सहयोग को नई दिशा मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी अपनी ओर से रबुका का सम्मान करते हुए उनके लिए लंच भी आयोजित करेंगे।
अपने आधिकारिक कार्यक्रमों के अलावा, प्रधानमंत्री रबुका ‘ओशन ऑफ पीस’ यानी शांति के महासागर पर एक व्याख्यान भी देंगे। यह व्याख्यान नई दिल्ली में भारतीय परिषद ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (ICWA) में आयोजित होगा। इस भाषण के जरिए वे समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय शांति और सहयोग के महत्व पर जोर देंगे।
प्रधानमंत्री रबुका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। यह भारत-फिजी संबंधों में नए स्तर की साझेदारी और सम्मान को दर्शाता है। इस मुलाकात के दौरान दोनों देश कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सकते हैं।
फिजी के राष्ट्रपति रतु विलीमे मैवलिली कटोनिवे ने अगस्त 2024 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘कम्पैनियन ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ फिजी’ दिया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने इसे दोनों देशों के बीच गहरे रिश्तों का प्रतीक बताया था।
राष्ट्रपति मुर्मू ने फिजी के दौरे के दौरान लोकतंत्र, विविधता, समानता और अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता जैसी साझा मूल्यों पर जोर दिया था। भारत और फिजी दोनों देशों के लोग इन मूल्यों को साझा करते हैं, जो उनके संबंधों को मजबूत बनाता है।
प्रधानमंत्री रबुका की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देगी। यह दौरा भारत और फिजी के बीच नए सहयोग के अवसर खोल सकता है, खासकर समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में।
बहरहाल प्रधानमंत्री रबुका का यह दौरा भारत और फिजी के पुराने और मजबूत रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। दोनों देश अपनी साझेदारी को और गहरा करने, साझा हितों को बढ़ावा देने और अपने लोगों के बीच आपसी समझ को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह यात्रा आने वाले समय में द्विपक्षीय सहयोग को और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।