फिजी के प्रधानमंत्री रबुका की भारत यात्रा: लीजिए पूरी जानकारी

Fiji Prime Minister India Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi)और विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) विदेशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उसी सिलसिले में अब फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी रबुका (Sitiveni Rabuka) 24 से 26 अगस्त के बीच भारत का दौरा करेंगे। यह उनका वर्तमान पद पर पहला औपचारिक भारत दौरा होगा। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच गहरे और मजबूत संबंधों को और भी मजबूती देना है। प्रधानमंत्री रबुका के साथ उनकी पत्नी सुलुती रबुका (Suluti Rabuka) भी भारत आएंगी। इसके अलावा, उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री रतु अटोनियो ललाबालावु और कई वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। यह उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत-फिजी रिश्तों की महत्ता दर्शाता है।