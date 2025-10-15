बांग्लादेश की वेयरहाउस-फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 16 लोगों की हुई मौत

बांग्लादेश (Bangladesh) की राजधानी ढाका (Dhaka) के मीरपुर इलाके में मंगलवार को एक भीषण हादसा हुआ। एक कपड़ा फैक्ट्री और उसके पास स्थित केमिकल वेयरहाउस में आग लगने से हाहाकार मचा गया। केमिकल वेयरहाउस में एक जोरदार धमाके की वजह से आग लगी जो देखते ही देखते फैल गई। आग ने कुछ ही देर में फैक्ट्री की दूसरी और तीसरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया, जहाँ ज़्यादातर मजदूर फंस गए।