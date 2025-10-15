बांग्लादेश की वेयरहाउस-फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 16 लोगों की हुई मौत

Fire in Bangladesh factory and warehouse (Photo - Washington Post)
बांग्लादेश (Bangladesh) की राजधानी ढाका (Dhaka) के मीरपुर इलाके में मंगलवार को एक भीषण हादसा हुआ। एक कपड़ा फैक्ट्री और उसके पास स्थित केमिकल वेयरहाउस में आग लगने से हाहाकार मचा गया। केमिकल वेयरहाउस में एक जोरदार धमाके की वजह से आग लगी जो देखते ही देखते फैल गई। आग ने कुछ ही देर में फैक्ट्री की दूसरी और तीसरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया, जहाँ ज़्यादातर मजदूर फंस गए।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आग लगने के इस हादसे की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी मृतक फैक्ट्री में काम करते थे। स्थानीय अधिकारियों ने मौतों की संख्या में और बढ़ोतरी की आशंका जताई है।
इस भीषण हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें नज़दीकी अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कई घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बचाव कार्य के लिए सेना, पुलिस और बॉर्डर गार्ड की मदद की ज़रूरत पड़ी।
फायर सर्विस के डायरेक्टर ने बताया कि आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 3 घंटे में फैक्ट्री में लगी आग को बुझाया जा सका। लेकिन केमिकल वेयरहाउस की आग रात तक सुलगती रही, जिसे आज सुबह पूरी तरह से बुझाया गया। आग को बुझाने के लिए 12 फायर यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी।
पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे की वजह केमिकल वेयरहाउस में केमिकल धमाके को बताया जा रहा है, जिससे जहरीली गैस फ़ैल गई और आग लग गई।
